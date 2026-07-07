Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 200 російських окупантів.

Такі дані вранці 7 липня оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 595-ту добу повномасштабної війни перевищили 1 млн 412 тис. осіб.

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Втрати ворога на 7 липня 2026 року

  • особового складу – близько 1 412 250 (+1 200);
  • танків – 12 097 (+9);
  • бойових броньованих машин – 24 899 (+5);
  • артилерійських систем – 45 508 (+57);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 917;
  • засобів протиповітряної оборони – 1 478 (+5);
  • літаків – 436;
  • гелікоптерів – 353;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 848 (+15);
  • безпілотників оперативно–тактичного рівня – 394 846 (+2 129);
  • крилатих ракет – 4 887 (+37);
  • кораблів/катерів – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 117 085 (+399);
  • спеціальної техніки – 4 394 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 595-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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