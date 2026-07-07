Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 7 липня: ліквідовано ще 1200 окупантів, 57 артсистем та 2129 БпЛА
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 200 російських окупантів.
Такі дані вранці 7 липня оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 595-ту добу повномасштабної війни перевищили 1 млн 412 тис. осіб.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 7 липня 2026 року
- особового складу – близько 1 412 250 (+1 200);
- танків – 12 097 (+9);
- бойових броньованих машин – 24 899 (+5);
- артилерійських систем – 45 508 (+57);
- реактивних систем залпового вогню – 1 917;
- засобів протиповітряної оборони – 1 478 (+5);
- літаків – 436;
- гелікоптерів – 353;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 848 (+15);
- безпілотників оперативно–тактичного рівня – 394 846 (+2 129);
- крилатих ракет – 4 887 (+37);
- кораблів/катерів – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 117 085 (+399);
- спеціальної техніки – 4 394 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 595-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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