Саммит НАТО принес Украине конкретные результаты в сфере укрепления противовоздушной обороны, в частности в отношении противодействия российским баллистическим ракетам.

Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига заявил во время брифинга в Анкаре.

Сибига о противодействии баллистическим ракетам

По его словам, одним из главных приоритетов переговоров президента Владимира Зеленского с иностранными лидерами было усиление защиты украинского неба.

Сейчас смотрят

– Уже есть конкретные решения по укреплению наших возможностей в сфере противовоздушной обороны, в частности, антибаллистической защиты, – сообщил глава МИД.

Сибига отметил, что Украина продолжает работать над скорейшим получением ракет PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, продолжаются переговоры со странами, у которых есть такие боеприпасы на складах.

– Есть ряд стран, которые обладают антибаллистическими ракетами. Мы работаем с каждой из них по разным каналам и в разных форматах, чтобы получить эти ракеты как можно быстрее, — сказал министр.

В то же время он сообщил об еще одном направлении сотрудничества, которое предусматривает создание в Украине собственных антибаллистических возможностей. По словам главы МИД, президент Владимир Зеленский уже провел переговоры с лидерами государств, которые могут помочь реализовать этот проект.

Речь идет о завершении процесса создания в Украине системы противовоздушной обороны, способной эффективно противодействовать баллистическим ракетам.

Источник : Європейська правда

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.