Во время массированной комбинированной атаки РФ в ночь на 6 июля украинские силы противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты из-за нехватки ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат об атаке на Украину 6 июля

По его словам, о подготовке России к масштабному удару было известно еще накануне. Президент Владимир Зеленский предупреждал об угрозе массированной атаки и в очередной раз обращался к международным партнерам с призывом усилить украинскую систему противовоздушной обороны.

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Игнат подчеркнул, что главной проблемой сегодня является не количество самих комплексов Patriot, а постоянное обеспечение их ракетами.

– Сбивать баллистические ракеты нужно чем-то. Именно поэтому президент сделал большой акцент на необходимости поставок ракет для систем Patriot, – отметил он.

Представитель Воздушных сил пояснил, что Россия, вероятно, учитывает дефицит таких боеприпасов не только в Украине, но и в мире, поэтому все чаще применяет именно баллистическое вооружение.

В то же время, по словам Игната, российский военно-промышленный комплекс сохраняет способность производить баллистические ракеты, хотя темпы их изготовления ограничены из-за сложности и высокотехнологичности этого вида вооружения.

Кроме того, оккупанты наращивают использование ударных беспилотников с улучшенными характеристиками, в частности устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы. Также увеличивается количество реактивных дронов, для перехвата которых украинские защитники вынуждены применять авиационные ракеты класса воздух-воздух и другие управляемые авиационные средства поражения.

Несмотря на это, Игнат подчеркнул, что силы ПВО продолжают демонстрировать высокую эффективность в борьбе с российскими беспилотниками. Во время атаки в ночь на 6 июля украинские защитники уничтожили 326 из 351 ударного дрона. Также удалось сбить все 6 крылатых ракет Калибр и 31 из 33 ракет Х-101.

В то же время ситуация с баллистическими ракетами, по его словам, остается критической.

По данным Воздушных сил, во время атаки российские войска применили 6 противокорабельных ракет 3М22 Циркон/Оникс и 23 баллистические ракеты Искандер-М/С-400. Из-за дефицита ракет для комплексов Patriot ни одну из них перехватить не удалось. Только ракеты Patriot и их аналоги могут противостоять таким ракетам.

– Все попадания и разрушения, которые произошли сейчас в Киеве, – это следствие ударов именно баллистическими ракетами, – подчеркнул Игнат.

Комментируя периодичность массированных атак, представитель Воздушных сил отметил, что ранее Россия наносила подобные удары с большими интервалами. Однако сейчас противник меняет тактику, поэтому прогнозировать регулярность новых комбинированных атак пока сложно.

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