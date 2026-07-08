Саміт НАТО приніс Україні конкретні результати у сфері зміцнення протиповітряної оборони, зокрема щодо протидії російським балістичним ракетам.

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив під час брифінгу в Анкарі.

Сибіга про протидію балістиці

За його словами, одним із головних пріоритетів переговорів президента Володимира Зеленського з іноземними лідерами було посилення захисту українського неба.

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– Уже є конкретні рішення щодо зміцнення наших спроможностей у сфері протиповітряної оборони, зокрема, антибалістичного захисту, – повідомив очільник МЗС.

Сибіга зазначив, що Україна продовжує працювати над якнайшвидшим отриманням ракет PAC-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot. За його словами, тривають переговори з державами, які мають такі боєприпаси на складах.

– Є низка країн, які володіють антибалістичними ракетами. Ми працюємо з кожною з них за різними каналами та форматами, щоб отримати ці ракети якомога швидше, — сказав міністр.

Водночас він повідомив про ще один напрям співпраці, який передбачає створення в Україні власних антибалістичних спроможностей. За словами очільника МЗС, президент Володимир Зеленський уже провів переговори з лідерами держав, які можуть допомогти реалізувати цей проєкт.

Йдеться про завершення процесу зі створення в Україні системи протиповітряної оборони, здатної ефективно протидіяти балістичним ракетам.

Джерело : Європейська правда

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