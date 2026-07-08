На саміті НАТО є рішення щодо посилення антибалістичних спроможностей України – Сибіга
- Україна отримала конкретні рішення щодо посилення антибалістичного захисту після саміту НАТО.
- Пріоритетом переговорів Зеленського був захист українського неба.
- Київ працює над отриманням ракет PAC-3 для комплексів Patriot.
Саміт НАТО приніс Україні конкретні результати у сфері зміцнення протиповітряної оборони, зокрема щодо протидії російським балістичним ракетам.
Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив під час брифінгу в Анкарі.
Сибіга про протидію балістиці
За його словами, одним із головних пріоритетів переговорів президента Володимира Зеленського з іноземними лідерами було посилення захисту українського неба.
– Уже є конкретні рішення щодо зміцнення наших спроможностей у сфері протиповітряної оборони, зокрема, антибалістичного захисту, – повідомив очільник МЗС.
Сибіга зазначив, що Україна продовжує працювати над якнайшвидшим отриманням ракет PAC-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot. За його словами, тривають переговори з державами, які мають такі боєприпаси на складах.
– Є низка країн, які володіють антибалістичними ракетами. Ми працюємо з кожною з них за різними каналами та форматами, щоб отримати ці ракети якомога швидше, — сказав міністр.
Водночас він повідомив про ще один напрям співпраці, який передбачає створення в Україні власних антибалістичних спроможностей. За словами очільника МЗС, президент Володимир Зеленський уже провів переговори з лідерами держав, які можуть допомогти реалізувати цей проєкт.
Йдеться про завершення процесу зі створення в Україні системи протиповітряної оборони, здатної ефективно протидіяти балістичним ракетам.