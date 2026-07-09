Марта Бондаренко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 9 июля 2026 – ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 219 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный удар с применением четырех ракет, совершил 52 авиационных удара, сбросил 176 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5977 дронов-камикадзе и произвел 2169 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026
Потери РФ в войне на 9 июля
- личного состава — около 1 414 820 (+1 310) человек,
- танков — 12 107 (+7) ед.
- боевых бронированных машин — 24 906 (+3) ед.,
- артиллерийских систем — 45 628 (+59) ед.
- реактивных систем залпового огня — 1 922 (+4) ед.
- средств противовоздушной обороны — 1 479 (+1) ед.,
- самолетов — 437 (+1) ед.
- вертолетов — 353 ед.,
- наземных робототехнических комплексов — 1 857 (+4) ед.
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 398 763 (+1 843) ед.
- крылатых ракет — 4 887 ед.,
- кораблей и катеров — 33 ед.,
- подводных лодок — 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 117 910 (+363) ед,
- специальной техники — 4 402 (+4) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 597-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
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