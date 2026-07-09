Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Анкаре могла стать лучшей из всех предыдущих.

Кислица о встрече Зеленского и Трампа

В интервью РБК-Украина первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица заявил, что переговоры лидеров были одними из самых успешных, если не лучшими.

— Это была одна из лучших, а может и лучшая встреча. Два лидера прошли важный путь от встречи в Овальном кабинете до сегодняшнего диалога, — отметил Кислица.

Он подчеркнул, что разговор Зеленского и Трампа продемонстрировал взаимную заинтересованность. Только общение в присутствии журналистов длилось около 45 минут.

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Кислица также сообщил о значительном прогрессе в вопросе лицензий на системы Patriot.

— Если на G7 мы еще просили об этом, уже сегодня получили четкий положительный ответ. Анкара – это мощный сигнал Москве. Как встреча Украина-США, так и сам саммит, дискуссия на нем и заключительная декларация, — добавил он.

Напомним, что вчера, 8 июля, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на полях саммита НАТО в Анкаре.

Известно, что стороны обсудили некоторые идеи, которые могли бы укрепить позиции Украины в войне и приблизить мир, в том числе был поднят вопрос предоставления Украине лицензии на производство ракет Patriot.

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