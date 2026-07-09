Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 219 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного удару із застосуванням чотирьох ракет, здійснив 52 авіаційні удари, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5977 дронів-камікадзе та здійснив 2169 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026

Втрати ворога у війні на 9 липня

особового складу — близько 1 414 820 (+1 310) осіб,

танків — 12 107 (+7) од.,

бойових броньованих машин — 24 906 (+3) од.,

артилерійських систем — 45 628 (+59) од.,

реактивних систем залпового вогню — 1 922 (+4) од.,

засобів протиповітряної оборони — 1 479 (+1) од.,

літаків — 437 (+1) од.,

гелікоптерів — 353 од.,

наземних робототехнічних комплексів — 1 857 (+4) од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 398 763 (+1 843) од.,

крилатих ракет — 4 887 од.,

кораблів і катерів — 33 од.,

підводних човнів — 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн — 117 910 (+363) од.,

спеціальної техніки — 4 402 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 597-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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