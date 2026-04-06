В Украине разрешение на выполнение строительных работ остается ключевым документом, без которого начинать возведение или реконструкцию объекта запрещено.

Сегодня процедура переведена в цифровой формат и осуществляется через портал государственных услуг Дія, интегрированный с Единой государственной электронной системой в сфере строительства (ЕГЭССБ).

Фактически речь идет об электронном механизме согласования, который позволяет государству отслеживать весь цикл строительства, от проектной документации до ввода объекта в эксплуатацию.

Нужно ли разрешение на выполнение строительных работ и как его получить, читайте в нашем материале.

Нужно ли получать разрешение на выполнение строительных работ

Разрешение на выполнение строительных работ — это официальное подтверждение того, что проект прошел необходимые проверки и может быть реализован на практике. Без него любые строительные работы считаются нарушением градостроительного законодательства.

Его оформляют в случаях нового строительства, реконструкции или капитального ремонта, если объект подпадает под разрешительную процедуру. Важную роль здесь играет класс последствий объекта, который определяется еще на этапе проектирования и влияет на сложность и уровень контроля со стороны государства.

В Украине определен перечень строительных работ, для выполнения которых не требуется получать разрешительные документы. Речь идет прежде всего о технически несложных работах, которые не затрагивают несущие конструкции зданий и не влияют на инженерные системы общего пользования.

Соответствующие положения закреплены постановлением Кабинета Министров Украины от 7 июня 2017 года № 406.

Согласно этому документу, без получения разрешительных документов могут выполняться, в частности:

Работы по переоборудованию и перепланировке жилых и нежилых зданий, помещений или сооружений, при условии, что они не предусматривают вмешательства в ограждающие или несущие конструкции и инженерные системы общего пользования. Это касается объектов с классом последствий (ответственности) СС1, СС2 и СС3.

Отдельно стоит отметить, что в соответствии с Жилищным кодексом, подобные работы в жилых помещениях, если они не затрагивают несущие конструкции и общие инженерные системы, также не требуют получения разрешительных документов. После их завершения ввод объекта в эксплуатацию не требуется.

К перечню работ, которые могут выполняться без разрешений, также относится замена кровли зданий и сооружений — при условии, что она не связана с вмешательством в несущие конструкции.

Отдельную категорию составляет демонтаж объектов, поврежденных или разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций, военных действий или террористических актов.

Кроме того, без разрешительных документов допускается реконструкция, капитальный ремонт и техническое переоснащение внутренних инженерных систем, в частности систем отопления. Это может включать установку или замену индивидуальных тепловых пунктов, трубопроводов, балансировку системы, замену однотрубной системы на двухтрубную или вертикальной на горизонтальную, а также установку или замену отопительных приборов и оборудования для регулирования и учета тепловой энергии.

Но даже в случаях, когда разрешение не требуется, выполнение таких работ не освобождает от соблюдения строительных норм и стандартов. При необходимости может потребоваться разработка проектной документации, а также получение градостроительных условий и ограничений.

Как указано в примечаниях к постановлению, строительные работы по новому строительству, реконструкции, реставрации, капитальному ремонту и техническому переоснащению должны выполняться в соответствии с утвержденной проектной документацией и требованиями действующего законодательства.

Проектная документация, в свою очередь, разрабатывается на основе исходных данных, определенных в установленном порядке.

Разрешение на выполнение строительных работ: как получить в Дія

Вся процедура проходит онлайн и не требует посещения государственных учреждений. Чтобы получить разрешение на проведение строительных работ, заявитель должен авторизоваться на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи.

После входа появляется возможность подать заявление — либо на новое разрешение, либо на внесение изменений в уже действующий документ.

Если речь идет о новом строительстве, система автоматически запрашивает данные о проекте, которые уже должны быть зарегистрированы в ЕДЕССБ. Также необходимо подтвердить право на земельный участок — либо через государственные реестры, либо путем загрузки документов, если информация отсутствует в системе.

В случае, когда строительство уже ведется и необходимо изменить параметры разрешения, заявитель указывает номер действующего документа, обновляет данные о проекте и, при необходимости, информацию об адресе объекта.

Какие данные проверяет система

Перед окончательным согласованием разрешительных документов система сверяет информацию в ЕДЕССБ.

Именно там хранятся все ключевые данные:

проектная документация,

экспертизы,

сведения об авторском и техническом надзоре,

информация о подрядчике.

На этом этапе критически важно, чтобы все участники строительства были корректно внесены в систему. Если меняется заказчик или проектировщик, эти данные обновляются в проекте. Если же речь идет о подрядчике или надзорных организациях, то они самостоятельно подтверждают свое участие через электронные сервисы ЕДЕССБ.

Все документы загружаются исключительно в электронном виде, чаще всего в формате PDF, и должны быть высокого качества, чтобы информация была четко читаемой.

Стоимость получения разрешения на проведение строительных работ в Украине

Сама услуга по получению разрешения является бесплатной. Расходы могут возникнуть только на подготовительном этапе, в частности при оформлении квалифицированной электронной подписи, без которой подать заявление невозможно.

Ее можно получить либо в аккредитованных центрах сертификации ключей, либо через банки, которые предоставляют эту услугу своим клиентам. Во многих случаях это делается онлайн и занимает минимум времени.

Как происходит рассмотрение и что получает заявитель

После подачи заявления оно автоматически попадает на проверку в электронную систему. Пользователь может отслеживать статус в своем кабинете на портале Дія, а также получает уведомления на электронную почту.

Если решение положительное, разрешение не выдается в бумажной форме — оно автоматически фиксируется в Реестре строительной деятельности. Параллельно заявитель получает электронное подтверждение в личном кабинете.

В случае отказа система также присылает объяснение причин, после чего документы можно исправить и подать повторно.

Несмотря на цифровизацию процесса, ключевым фактором остается точность данных в проектной документации. Именно ошибки в экспертизах, данных об участниках строительства или несоответствие информации в реестрах чаще всего становятся причиной задержек или отказов.

Поэтому перед подачей заявления застройщикам фактически приходится согласовывать всю информацию между проектной документацией, ЕДЕССБ и государственными реестрами.

Источник : Дія

