В ночь на 10 июля российские войска атаковали Валки в Богодуховском районе Харьковской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Атака на Валки 10 июля: что известно

По его словам, после попадания российского БпЛА возник пожар. Кроме того, повреждены пять частных домов и две хозяйственные постройки.

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На данный момент известно, что в результате атаки на Валки погибла 50-летняя женщина. Также пострадала 23-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу.

Еще двое людей — 27-летний мужчина и 18-летний парень — перенесли острую реакцию на стресс. Медики оказали им помощь на месте.

Все экстренные службы продолжают работать.

Окончательные последствия атаки на Валки 10 июля еще устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 598-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская ОВА

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