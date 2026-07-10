Атака на Валки: в результате удара дронов погибла женщина, есть пострадавшие
В ночь на 10 июля российские войска атаковали Валки в Богодуховском районе Харьковской области ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Атака на Валки 10 июля: что известно
По его словам, после попадания российского БпЛА возник пожар. Кроме того, повреждены пять частных домов и две хозяйственные постройки.
На данный момент известно, что в результате атаки на Валки погибла 50-летняя женщина. Также пострадала 23-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу.
Еще двое людей — 27-летний мужчина и 18-летний парень — перенесли острую реакцию на стресс. Медики оказали им помощь на месте.
Все экстренные службы продолжают работать.
Окончательные последствия атаки на Валки 10 июля еще устанавливаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 598-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Харьковская ОВА