Позорная история: Сырский о применении насилия в полку Скеля
- Александр Сырский прокомментировал скандал вокруг штурмового полка Скеля.
- Главнокомандующий подчеркнул, что военные не должны погибать в тылу, а должны готовиться к защите государства.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал скандал вокруг штурмового полка Скеля, который возник после журналистского расследования о возможных нарушениях в подразделении.
Об этом главком заявил в интервью ТСН.
Сырский о скандале вокруг полка Скеля
Главнокомандующий назвал ситуацию “позорной историей”, которая не должна иметь место, особенно в Вооруженных силах страны, находящейся в состоянии войны.
— Конечно, это позорная история в плане того, что она существует вообще в Вооруженных силах воюющей страны. Военнослужащий не должен погибать в тылу точно, а должен готовиться к защите своего государства, — заявил Сырский.
Напомним, ГБР начало досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ информации о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка Скеля.
Издание Бабель опубликовало расследование о 425 отдельном штурмовом полку Скеля.
В материале говорится о вероятном применении насилия и пыток на полигонах и в учебных центрах.
Также сообщается о случаях несвоевременного оказания медицинской помощи военнослужащим.
По данным журналистов, в течение последних шести месяцев в учебных центрах полка было зафиксировано 26 смертей.
Большинство погибших находились в подразделении менее месяца.
Фото: Александр Сырский