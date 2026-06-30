Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал скандал вокруг штурмового полка Скеля, который возник после журналистского расследования о возможных нарушениях в подразделении.

Об этом главком заявил в интервью ТСН.

Сырский о скандале вокруг полка Скеля

Главнокомандующий назвал ситуацию “позорной историей”, которая не должна иметь место, особенно в Вооруженных силах страны, находящейся в состоянии войны.

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— Конечно, это позорная история в плане того, что она существует вообще в Вооруженных силах воюющей страны. Военнослужащий не должен погибать в тылу точно, а должен готовиться к защите своего государства, — заявил Сырский.

Напомним, ГБР начало досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ информации о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка Скеля.

Издание Бабель опубликовало расследование о 425 отдельном штурмовом полку Скеля.

В материале говорится о вероятном применении насилия и пыток на полигонах и в учебных центрах.

Также сообщается о случаях несвоевременного оказания медицинской помощи военнослужащим.

По данным журналистов, в течение последних шести месяцев в учебных центрах полка было зафиксировано 26 смертей.

Большинство погибших находились в подразделении менее месяца.

Фото: Александр Сырский

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