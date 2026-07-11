Фигурантам дела о похищении и умышленном убийстве двух братьев в Киевской области сообщили о подозрении.

Среди лиц, которым инкриминируют преступления, есть бывший командир 155 отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщила Военная служба правопорядка ВСУ.

Сейчас смотрят

Убийство братьев на Киевщине: фигурантам объявили подозрения

По поручению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского задержание подозреваемых провели сразу в нескольких регионах Украины.

Операцию осуществили сотрудники Военной службы правопорядка совместно с Управлением внутренней безопасности ВСУ и Национальной полицией.

Из-за общественного резонанса этого дела главнокомандующий ВСУ поручил усилить комплекс профилактических и контрольных мероприятий в войсках.

Такие мероприятия направлены на предотвращение нарушений воинской дисциплины, превышения служебных полномочий и любых других противоправных действий со стороны военнослужащих.

Реакция Генерального штаба ВСУ

В Генштабе заявили, что полностью сотрудничают с правоохранительными органами на всех этапах расследования и оказывают им необходимое содействие в рамках компетенции военного управления.

— Если следствие докажет вину — отвечать будут за каждое совершенное преступление, независимо от должности или предыдущих заслуг фигурантов. В случае установления вины должностных лиц в судебном порядке, Генеральным штабом будут приняты меры реагирования, предусмотренные законодательством. Подчеркиваем нетерпимость к любым противоправным проявлениям среди личного состава, которые противоречат закону, — говорится в сообщении.

Что известно об убийстве братьев на Киевщине

Напомним, в ночь с 27 на 28 июня семь человек ворвались во двор двух братьев в Киевской области и вывезли их в неизвестном направлении.

Полиция задержала девять военнослужащих 155 отдельной механизированной бригады по подозрению в похищении людей. Среди задержанных также есть командир батальона этой бригады.

Как сообщили в ОК Север, командир 155 отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов самовольно оставил место службы.

Его подчиненных, которые являются фигурантами этого дела, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Для восьми фигурантов дела о похищении двух гражданских лиц в Киевской области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Станислав Лучанов был назначен командиром 155 отдельной механизированной бригады в феврале 2026 года.

До этого он исполнял обязанности начальника штаба 425 отдельного штурмового полка Скеля.

Фото: ВСП ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.