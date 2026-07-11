Убили двух гражданских: экс-комбригу 155 ОМБр и его подчиненным сообщили о подозрении
- Фигурантам дела о похищении и умышленном убийстве двух братьев в Киевской области объявили подозрения.
- Среди подозреваемых — бывший командир 155 отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов.
Фигурантам дела о похищении и умышленном убийстве двух братьев в Киевской области сообщили о подозрении.
Среди лиц, которым инкриминируют преступления, есть бывший командир 155 отдельной механизированной бригады.
Об этом сообщила Военная служба правопорядка ВСУ.
Убийство братьев на Киевщине: фигурантам объявили подозрения
По поручению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского задержание подозреваемых провели сразу в нескольких регионах Украины.
Операцию осуществили сотрудники Военной службы правопорядка совместно с Управлением внутренней безопасности ВСУ и Национальной полицией.
Из-за общественного резонанса этого дела главнокомандующий ВСУ поручил усилить комплекс профилактических и контрольных мероприятий в войсках.
Такие мероприятия направлены на предотвращение нарушений воинской дисциплины, превышения служебных полномочий и любых других противоправных действий со стороны военнослужащих.
Реакция Генерального штаба ВСУ
В Генштабе заявили, что полностью сотрудничают с правоохранительными органами на всех этапах расследования и оказывают им необходимое содействие в рамках компетенции военного управления.
— Если следствие докажет вину — отвечать будут за каждое совершенное преступление, независимо от должности или предыдущих заслуг фигурантов. В случае установления вины должностных лиц в судебном порядке, Генеральным штабом будут приняты меры реагирования, предусмотренные законодательством. Подчеркиваем нетерпимость к любым противоправным проявлениям среди личного состава, которые противоречат закону, — говорится в сообщении.
Что известно об убийстве братьев на Киевщине
Напомним, в ночь с 27 на 28 июня семь человек ворвались во двор двух братьев в Киевской области и вывезли их в неизвестном направлении.
Полиция задержала девять военнослужащих 155 отдельной механизированной бригады по подозрению в похищении людей. Среди задержанных также есть командир батальона этой бригады.
Как сообщили в ОК Север, командир 155 отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов самовольно оставил место службы.
Его подчиненных, которые являются фигурантами этого дела, отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Для восьми фигурантов дела о похищении двух гражданских лиц в Киевской области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Станислав Лучанов был назначен командиром 155 отдельной механизированной бригады в феврале 2026 года.
До этого он исполнял обязанности начальника штаба 425 отдельного штурмового полка Скеля.
Фото: ВСП ВСУ