Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога бывшему военнослужащему 425 отдельного штурмового полка Скеля, которого подозревают в избиении двух военных в Харьковской области.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Избиение в Скелі: военному избрали меру пресечения

Печерский районный суд Киева постановил содержать подозреваемого под стражей до 7 сентября 2026 года без права внесения залога. Накануне ему сообщили о подозрении и задержали.

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По данным следствия, в мае 2025 года возле одного из сел Изюмского района подозреваемый несколько раз ударил капеллана кулаком в лицо.

В результате нападения потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом челюсти.

Правоохранители утверждают, что причиной нападения стало то, что капеллан пытался прекратить конфликт между военнослужащими разных подразделений.

Второй случай, по версии следствия, произошел в июне 2025 года. Подозреваемый напал на подполковника, сбил его с ног и начал бить руками и ногами по голове и туловищу.

В результате избиения потерпевший получил перелом ребра.

За содеянное бывшему бойцу Скелі грозит до 10 лет лишения свободы.

Обвинения против полка Скеля

23 июня Бабель опубликовал расследование о ситуации в 425 отдельном штурмовом полку Скеля. Журналисты пообщались с более чем 30 свидетелями, среди которых — около десяти военнослужащих Скелі, которые оставили полк или продолжают проходить там службу.

По словам очевидцев, в полку происходили случаи:

избиений и издевательств в учебных центрах;

отказа мобилизованным с наркотической зависимостью в доступе к заместительной поддерживающей терапии;

постоянного конвоирования новобранцев с запретом покидать помещение даже для посещения уборной ночью;

минирования периметра вокруг учебных центров, из-за чего происходили подрывы среди новобранцев.

Свидетели также заявили об удержании мобилизованных с ВИЧ, туберкулезом и гепатитом C без возможности получать необходимые для жизни медикаменты.

В расследовании сообщалось как минимум о 26 случаях гибели новобранцев, не связанных непосредственно с боевыми действиями на фронте.

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