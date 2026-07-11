Суд отправил под стражу военного полка Скеля, которого подозревают в избиениях
- Суд арестовал без права внесения залога бывшего военного 425 полка Скеля.
- Его подозревают в избиении капеллана и подполковника в Харьковской области.
- Подозреваемый будет находиться под стражей до 7 сентября 2026 года.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога бывшему военнослужащему 425 отдельного штурмового полка Скеля, которого подозревают в избиении двух военных в Харьковской области.
Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
Избиение в Скелі: военному избрали меру пресечения
Печерский районный суд Киева постановил содержать подозреваемого под стражей до 7 сентября 2026 года без права внесения залога. Накануне ему сообщили о подозрении и задержали.
По данным следствия, в мае 2025 года возле одного из сел Изюмского района подозреваемый несколько раз ударил капеллана кулаком в лицо.
В результате нападения потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом челюсти.
Правоохранители утверждают, что причиной нападения стало то, что капеллан пытался прекратить конфликт между военнослужащими разных подразделений.
Второй случай, по версии следствия, произошел в июне 2025 года. Подозреваемый напал на подполковника, сбил его с ног и начал бить руками и ногами по голове и туловищу.
В результате избиения потерпевший получил перелом ребра.
За содеянное бывшему бойцу Скелі грозит до 10 лет лишения свободы.
Обвинения против полка Скеля
23 июня Бабель опубликовал расследование о ситуации в 425 отдельном штурмовом полку Скеля. Журналисты пообщались с более чем 30 свидетелями, среди которых — около десяти военнослужащих Скелі, которые оставили полк или продолжают проходить там службу.
По словам очевидцев, в полку происходили случаи:
- избиений и издевательств в учебных центрах;
- отказа мобилизованным с наркотической зависимостью в доступе к заместительной поддерживающей терапии;
- постоянного конвоирования новобранцев с запретом покидать помещение даже для посещения уборной ночью;
- минирования периметра вокруг учебных центров, из-за чего происходили подрывы среди новобранцев.
Свидетели также заявили об удержании мобилизованных с ВИЧ, туберкулезом и гепатитом C без возможности получать необходимые для жизни медикаменты.
В расследовании сообщалось как минимум о 26 случаях гибели новобранцев, не связанных непосредственно с боевыми действиями на фронте.