Фігурантам справи про викрадення та умисне вбивство двох братів у Київській області повідомили про підозру.

Серед осіб, яким інкримінують злочини, є колишній командир 155 окремої механізованої бригади.

Про це повідомила Військова служба правопорядку ЗСУ.

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Вбивство братів на Київщині: фігурантам оголосили підозри

За дорученням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського затримання підозрюваних провели одразу в кількох регіонах України.

Операцію здійснили співробітники Військової служби правопорядку спільно з Управлінням внутрішньої безпеки ЗСУ та Національною поліцією.

Через суспільний резонанс цієї справи головнокомандувач ЗСУ доручив посилити комплекс профілактичних і контрольних заходів у військах.

Такі заходи мають на меті запобігання порушенням військової дисципліни, перевищенню службових повноважень та будь-яким іншим протиправним діям з боку військовослужбовців.

Реакція Генерального штабу ЗСУ

У Генштабі заявили, що повністю співпрацюють із правоохоронними органами на всіх етапах розслідування та надають їм необхідне сприяння в межах компетенції військового управління.

– Якщо слідство доведе провину – відповідати будуть за кожен вчинений злочин, незалежно від посади чи попередніх заслуг фігурантів. У разі встановлення вини посадових осіб у судовому порядку, Генеральним штабом будуть вжиті заходи реагування, передбачені законодавством. Наголошуємо на нетерпимості до будь-яких протиправних проявів серед особового складу, які суперечать закону, – йдеться у дописі.

Що відомо про вбивство братів на Київщині

Нагадаємо, у ніч із 27 на 28 червня семеро людей увірвалися на подвір’я двох братів у Київській області та вивезли їх у невідомому напрямку.

Поліція затримала дев’ятьох військовослужбовців 155 окремої механізованої бригади за підозрою у викраденні людей. Серед затриманих також є командир батальйону цієї бригади.

Як повідомили в ОК Північ, командир 155 окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби.

Його підлеглих, які є фігурантами цієї справи, відсторонили від виконання службових обов’язків.

Для вісьмох фігурантів справи про викрадення двох цивільних громадян у Київській області суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Станіслав Лучанов був призначений командиром 155 окремої механізованої бригади у лютому 2026 року.

До цього він виконував обов’язки начальника штабу 425 окремого штурмового полку Скеля.

Фото: ВСП ЗСУ

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