Командир 155 отдельной механизированной бригады Анна Киевская Станислав Лучанов самовольно покинул место службы после того, как правоохранители начали расследование по факту избиения военнослужащих в подразделении.

Об этом сообщило оперативное командование Север.

Командир 155 бригады покинул часть: что известно

В оперативном командовании сообщили, что правоохранительные органы проводят следственные действия по факту избиения военнослужащих в 155 отдельной механизированной бригаде.

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В командовании подчеркнули, что оказывают следователям полную поддержку и способствуют прозрачному расследованию.

– ОК Север оказывает правоохранителям всестороннюю поддержку и способствует максимальной прозрачности расследования. Все противоправные действия получат надлежащую правовую оценку. Виновные понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством, – заявили в оперативном командовании.

На время расследования военнослужащих, в отношении которых проводятся следственные действия, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

В то же время командир бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы. Сейчас устанавливают его местонахождение.

По информации hromadske со ссылкой на источники в правоохранительных органах, полиция задержала девять военнослужащих бригады по подозрению в похищении людей. Среди задержанных, по данным издания, есть командир одного из батальонов 155 бригады.

Журналисты также сообщают, что в июне семеро мужчин якобы похитили двух братьев в Киевской области и увезли их в неизвестном направлении. Следствие проверяет возможную причастность к этому военнослужащих 155 бригады.

Лучанов возглавил 155 отдельную механизированную бригаду Анна Киевская в феврале 2026 года. До этого он занимал должность начальника штаба 425 отдельного штурмового полка Скала.

Накануне Государственное бюро расследований сообщило о первых результатах проверки возможных случаев насилия в 425 отдельном штурмовом полку Скала.

Правоохранители задержали военнослужащего, которого подозревают в избиении военного капеллана и подполковника в Харьковской области. По данным следствия, один из конфликтов произошел недалеко от Изюмского района, другой — в Барвинковом.

В ГБР также заявили, что продолжают проверять другие возможные факты физического насилия, незаконного лишения свободы, угроз оружием, ненадлежащего обращения и неоказания медицинской помощи военнослужащим в местах дислокации и обучения полка Скеля.

Источник : Громадське

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