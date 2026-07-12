Украинцы должны готовиться к тому, что российские войска будут атаковать на глубину 100 км все объекты, которые смогут. Среди них – АЗС, почтовые отделения, склады, предприятия, базы строительной и сельскохозяйственной техники, объекты железной дороги, автомобильные дороги и электроподстанции.

Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш).

Флэш об атаках РФ на Украину

Чем ближе к возможным переговорам о мире, тем больше стороны готовят для них основу, утверждает Флэш. По его мнению, война из формата боевых действий на фронтах перешла в фазу дипстрайков и мидлстрайков.

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– Мы в лучших условиях, потому что Россия больше нас, имеет больше критических объектов, влияющих на ход войны. И даже через несколько лет не сможет обеспечить их защиту, – утверждает он.

Однако Украина сейчас считается более уязвимой из-за того, что российская армия не будет выбирать (точнее уже не выбирает) объекты для атаки, убежден Флэш.

По его словам, тыловые регионы от бензиновых Shahed украинская сторона защищает в целом. Однако нужно готовиться к тому, что российские войска будут атаковать на глубину 100 километров любые объекты.

Как объяснил Флэш, Россия может атаковать АЗС, почтовые отделения, любые склады, предприятия, базы строительной и сельскохозяйственной техники, объекты железной дороги, автомобильные дороги и электроподстанции не только большой мощности.

Он отметил, что ситуация абсолютно бессмысленна, поскольку обе стороны планомерно уничтожают инфраструктуру друг друга, а люди гибнут.

Флэш подчеркнул, что Украина хочет это все остановить, однако российский враг – наоборот, поскольку его все это вполне устраивает. По его словам, Украина имеет более чем достаточно ресурсов и вдохновения для уничтожения объектов на территории РФ.

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