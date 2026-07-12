Українці мають готуватися до того, що російські війська атакуватимуть на глибину 100 км всі об’єкти, які зможуть. Серед них – АЗС, поштові відділення, склади, підприємства, бази будівельної та сільськогосподарської техніки, об’єкти залізниці, автомобільні дороги та електропідстанції.

Про це заявив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш).

Флеш про атаки РФ на Україну

Чим ближче до можливих переговорів про мир, тим більше сторони готують для них підґрунтя, стверджує Флеш. На його думку, війна з формату бойових дій на фронтах перейшла у фазу діпстрайків та мідлстрайків.

Зараз дивляться

– Ми в кращих умовах, тому що Росія більша за нас, має більше критичних об’єктів, що впливають на хід війни. І навіть за кілька років не зможе забезпечити їхній захист, – стверджує він.

Проте Україна зараз вважається вразливішою через те, що російська армія не обиратиме (точніше вже не обирає) об’єкти для атаки, переконаний Флеш.

За його словами, тилові регіони від бензинових Shahed українська сторона захищає загалом. Проте треба готуватися до того, що російські війська атакуватимуть на глибину 100 кілометрів будь-які об’єкти.

Як пояснив Флеш, Росія може атакувати АЗС, поштові відділення, будь-які склади, підприємства, бази будівельної та сільськогосподарської техніки, об’єкти залізниці, автомобільні дороги та електропідстанції не лише великої потужності.

Він зазначив, що ситуація є абсолютно безглуздою, оскільки обидві сторони планомірно знищують інфраструктуру одна одної, а люди гинуть.

Флеш наголосив, що Україна хоче це все зупинити, проте російський ворог – навпаки, оскільки його все це цілком влаштовує. За його словами, Україна має більш ніж достатньо ресурсів і натхнення для знищення об’єктів на території РФ.

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