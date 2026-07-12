Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Нафтогаза Сергея Корецкого о работе стратегических государственных компаний и усилении устойчивости энергетической инфраструктуры.

Зеленский обсудил с Корецким устойчивость энергосистемы после ударов РФ

Глава государства в Telegram поблагодарил Корецкого за эффективную работу во главе Укрнафти и Нафтогаза, отметив, что обе компании достигли определенных государством показателей.

– Это очень сложная сфера с большим пересечением интересов, и важно, что Сергей обеспечил соблюдение национальных интересов Украины в деятельности этих компаний, – подчеркнул президент.

В ходе встречи также обсудили новые вызовы, связанные с российскими ударами по энергетической инфраструктуре, в частности, в приграничных и прифронтовых регионах.

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По словам Зеленского, российские войска атакуют автозаправочные станции и другие энергетические объекты.

Президент и руководитель Нафтогаза определили шаги, необходимые для усиления устойчивости Украины и достижения планируемых результатов в рамках обновленной политической стратегии государства.

Стоит отметить, что Сергей Корецкий с ноября 2022 года по 13 мая 2025 год был директором ПАО Укрнафта и АО Укртатнафта, а с 14 мая 2025 года возглавил правление НАК Нафтогаз Украины.

К слову, стоит отметить, что доклад Корецкого состоялся на фоне анонсированного президентом обновления правительства и изменений в системе государственного управления.

Он объяснил, что они обусловлены переходом Украины на новую политическую стратегию и усилением ключевых внешних и внутренних направлений.

Фото: Владимир Зеленский

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