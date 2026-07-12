Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника Нафтогазу Сергія Корецького щодо роботи стратегічних державних компаній та посилення стійкості енергетичної інфраструктури.

Зеленський обговорив із Корецьким стійкість енергосистеми після ударів РФ

Глава держави у Telegram подякував Корецькому за ефективну роботу на чолі Укрнафти та Нафтогазу, зазначивши, що обидві компанії досягли визначених державою показників.

– Це надзвичайно складна сфера з великим перетином інтересів, і важливо, що Сергій забезпечив дотримання національних інтересів України у діяльності цих компаній, – наголосив президент.

Під час зустрічі також обговорили нові виклики, пов’язані з російськими ударами по енергетичній інфраструктурі, зокрема у прикордонних і прифронтових регіонах.

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За словами Зеленського, російські війська атакують автозаправні станції та інші енергетичні об’єкти.

Президент і керівник Нафтогазу визначили кроки, необхідні для посилення стійкості України та досягнення запланованих результатів у межах оновленої політичної стратегії держави.

Варто зауважти, що Сергій Корецький з листопада 2022 року до 13 травня 2025 року був директором ПАТ Укрнафта та АТ Укртатнафта, а з 14 травня 2025 року очолив правління НАК Нафтогаз України.

До речі, варто зауважити, що доповідь Корецького відбулася на тлі анонсованого президентом оновлення уряду та змін у системі державного управління.

Він пояснив, що вони обумовлені переходом України на нову політичну стратегію та посиленням ключових зовнішніх і внутрішніх напрямків.

Фото: Володимир Зеленський

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