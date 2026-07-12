Премьер-министр Юлия Свириденко после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявила, что готова и дальше работать на благо государства и укрепление позиций Украины.

Встреча Зеленского и Свириденко после заявления о кадровых изменениях

По словам Свириденко, в ходе встречи с главой государства обсудили ключевые вызовы для страны, необходимые изменения в работе правительства и дальнейшее взаимодействие с международными партнерами.

– Обсудили с президентом вызовы, стоящие перед нашим государством, изменения, необходимые для усиления работы Правительства и отношений с международными партнерами, – написала она.

Свириденко подчеркнула, что сейчас очень важно объединить все силы и ресурсы для укрепления Украины, а также поблагодарила президента за доверие и высокую оценку работы ее команды.

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Она отметила, что гордится возможностью возглавлять правительство в самый сложный период новейшей истории страны. Она также выразила благодарность украинским военным, назвав их силой и независимостью государства, и поблагодарила членов правительства за совместную работу в условиях войны.

По ее словам, правительственная команда работала по всей стране, в частности в прифронтовых регионах, принимала сложные решения и обеспечила устойчивость экономики во время тяжелых испытаний.

Премьер добавила, что во время встречи с Зеленским также обсудили дальнейшие шаги. Она заверила, что готова и дальше служить Украине, выполнять задачи по защите национальных интересов, укреплению позиций государства и приближению справедливого мира.

Напомним, что Владимир Зеленский анонсировал масштабные кадровые изменения в правительстве и правоохранительных органах, связанные с переходом Украины на новую политическую стратегию и усилением ключевых внешних и внутренних направлений.

Он поблагодарил Юлию Свириденко за эффективную работу в должности премьер-министра и предложил ей возглавить новое стратегическое направление взаимодействия с главным международным партнером.

Фото: Юлия Свириденко

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