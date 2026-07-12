Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил премьер-министру Юлии Свириденко новую должность. Он анонсировал кадровые изменения в правительстве и правоохранительных органах в рамках новой политической стратегии.

Об этом Владимир Зеленский заявил по итогам встречи со Свириденко.

Зеленский о кадровых изменениях

По словам Зеленского, Украина изменяет свою политическую стратегию.

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– За каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом, способный реализовать то, о чем мы договариваемся на уровне лидеров и что ожидает украинский народ, – сказал он.

Среди таких направлений наиболее выдающиеся – США, договоренности по лицензиям на производство ракет к системам ПВО Patriot и другое двустороннее сотрудничество по безопасности.

По его словам, другое важное направление – европейский антибалистический проект, который может стать одним из самых больших шагов на усиление Европы в течение этого десятилетия.

Кроме этого, необходимо четкое движение к членству Украины в Европейском Союзе и углубление всех связей – экономических, политических, культурных.

Также отношения с государствами-соседями Украины нуждаются в новой основе. По мнению Зеленского, это особенно касается Польши и Венгрии.

По мнению президента, регион Ближнего Востока и Залива является одним из наиболее перспективных глобальных направлений безопасности и экономического сотрудничества.

В то же время речь идет о ключевых международных организациях, которые влияют на глобальные решения и могут помочь окончанию российской полномасштабной войны против Украины.

По словам Зеленского, во внутренней работе есть новые вызовы и задачи. В частности, требует значительного усиления вся работа в прифронтовых и приграничных областях Украины, которые ежедневно терпят российские удары.

Президент рассчитывает на увеличение поставок украинской армии необходимого оружия и всех типов дронов.

Зеленский об обновлении Кабинета министров

По мнению Зеленского, важнейшее направление – это подготовка к зиме. Он считает, что Украине нужна готовность ко всем угрозам, которые могут возникнуть.

По утверждению президента, должна быть ускорена трансформация государственных компаний, от которых значительно зависит устойчивость Украины.

Отдельное и специального внимания требует договоренности Украины с партнерами в сфере восстановления. Соответственно, в Украине начнутся кадровые изменения, гарантирующие реализацию обновленной политической стратегии, анонсировал Зеленский.

– Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Определили, что для изменений необходимо обновление Кабинета министров. Я благодарен за четкую, стабильную и эффективную работу в должности премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины. Предложил возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером, – сказал он.

Зеленский выразил надежду, что вместе с парламентариями удастся совершить соответствующие замены в правительстве Украины. Президент также анонсировал изменения в составе руководителей правоохранительных органов.

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