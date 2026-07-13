Сили безпілотних систем у ніч на 13 липня завдали масштабних ударів по російській морській логістиці. Під атакою опинилися 15 суден так званого тіньового флоту РФ, який використовується для перевезення нафти та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт Мадяр Бровді.

Удари по “тіньовому флоту” РФ

За його даними, українські дрони уразили сім танкерів, п’ять суховантажів, один пором і два буксири. Загалом за період із 6 до 13 липня Сили безпілотних систем завдали результативних ударів уже по 105 російських плавзасобах.

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Окрім цього, тривають атаки на перевалочну інфраструктуру окупованого Криму. Повідомляється, що об’єкти на півострові перебувають під ударами щоночі. Через це рух Керченською протокою припинено, а вивантаження вантажів зведено до мінімуму.

Також упродовж 12-13 липня українські безпілотники завдали ударів по енергетичній інфраструктурі на тимчасово окупованих територіях. Уражено дев’ять енерговузлів і підстанцій різної потужності, а також стратегічний пункт перетоку електроенергії енергомосту Кубань – Крим. Зазначається, що цей об’єкт зазнав повторного удару менше ніж за 48 годин.

Крім того, під атаками опинилися чотири елементи російської протиповітряної оборони. За повідомленням Мадяра, знищено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 Тріумф, комплекс Тор і дві радіолокаційні станції.

Командувач також повідомив, що лише за минулу добу дрони в тактичній глибині по всій лінії фронту відпрацювали по 1725 цілях. У результаті ліквідовано 418 російських військових.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 601-шу добу.

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