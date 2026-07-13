Багато українців послуговуються вебпорталом Пенсійного фонду, однак не всі знають, що більшість тих самих послуг доступна і через мобільний застосунок ПФУ.

У ньому можна переглядати власні дані, подавати заяви, отримувати необхідну інформацію без відвідування сервісних центрів.

Застосунок ПФУ України стане у пригоді й тоді, коли особистий візит до сервісного центру все ж необхідний. Останнім часом через значне навантаження у відділеннях Пенсійного фонду утворюються черги.

Зараз дивляться

Щоб не витрачати час на очікування, варто заздалегідь обрати дату та час прийому через застосунок Пенсійного фонду України.

Як записатися в електронну чергу в Пенсійний фонд, читайте в нашому матеріалі.

Застосунок ПФУ: як записатись на прийом

Щоб записатися на прийом до ПФУ, спочатку відкрийте мобільний застосунок ПФУ та авторизуйтеся будь-яким зручним способом. Це можна зробити за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпис або ID.GOV.UA.

Інструкція, як записатись на прийом до ПФУ:

Після входу натисніть у нижній частині екрана вкладку До ПФУ , а в меню, що відкриється, оберіть сервіс Записатись на прийом . У наступному вікні ще раз натисніть Записатись на прийом .

Далі потрібно вказати орган Пенсійного фонду, сервісний центр, тему звернення та бажану дату візиту. Після цього натисніть Завантажити розклад , щоб переглянути доступні години прийому.

Серед запропонованих варіантів оберіть зручний день і час, а потім підтвердьте запис, натиснувши кнопку Підтвердити запис .

Після опрацювання запиту інформація про запис з’явиться у розділі Запис на прийом, Мої записи на прийом. За потреби талон можна одразу зберегти на телефон, натиснувши кнопку Зберегти талон. Деталі дивіться в каруселі з фото.

Що можна зробити через застосунок Пенсійного фонду

Якщо ви ще не користувалися застосунком Пенсійного фонду України, варто звернути на нього увагу. Це офіційний мобільний сервіс, який допомагає отримувати більшість послуг ПФУ просто зі смартфона. Завантажити його можна безкоштовно на телефон з Android або iPhone.

Через мобільний застосунок ПФУ можна швидко перевірити свій страховий стаж, переглянути інформацію про пенсію, субсидію, пільги чи інші соціальні виплати.

Також не потрібно щоразу йти до відділення, якщо необхідно подати заяву, замовити довідку або повідомити Пенсійний фонд про зміну особистих даних чи банківських реквізитів. Усе це можна зробити онлайн.

Ба більше, застосунок ПФУ України дозволяє:

стежити за статусом своїх звернень;

отримувати повідомлення про ухвалені рішення;

записуватися на відеоконсультацію;

заздалегідь обирати дату й час особистого прийому у сервісному центрі.

Користуватися сервісом досить просто. Меню зрозуміле, тому навіть люди, які не дуже добре володіють сучасними технологіями, зазвичай швидко знаходять потрібну послугу.

Застосунок Пенсійний фонд України працює з 2019 року. Відтоді його можливості постійно розширюють, а кількість користувачів зростає.

За даними Пенсійного фонду, застосунком уже активно користуються понад 1,7 млн українців, адже він дозволяє вирішити багато питань без зайвих поїздок і черг.

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