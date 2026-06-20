На Запорізькій АЕС стався 20-й блекаут від початку повномасштабної війни — МАГАТЕ
- На ЗАЕС стався 20-й блекаут від початку повномасштабного вторгнення.
- Станція втратила єдину доступну лінію зовнішнього живлення.
Запорізька атомна електростанція втратила зовнішнє електропостачання. Це вже 20-й зафіксований випадок від початку повномасштабної війни.
Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).
20-й блекаут на ЗАЕС: що відомо
Команда МАГАТЕ зафіксувала чергову втрату зовнішнього електропостачання на Запорізькій АЕС.
Це вже 20-й подібний інцидент від початку повномасштабного вторгнення.
За даними МАГАТЕ, причиною відключення стала проблема на внутрішніх електромережах станції, через що було втрачено єдину доступну лінію зовнішнього живлення — 330 кВ Феросплавна-1.
Після цього автоматично запрацювали аварійні дизель-генератори, які забезпечують охолодження ядерного палива та інші критичні функції безпеки.
— Остання втрата зовнішнього електропостачання підкреслює життєво важливе значення зміцнення підключення ЗАЕС до електричної мережі в рамках зусиль щодо запобігання ядерній аварії, — наголосив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Водночас у відомстві зазначили, що тривають ремонтні роботи на основній лінії електропередач 750 кВ Дніпровська, яка залишається відключеною вже три місяці.
Відновлення відбувається в межах локального режиму припинення вогню, який координується агентством.
Нагадаємо, 19-й блекаут на ЗАЕС стався увечері 11 червня.
Як повідомлялося, станція повністю втратила зовнішнє електропостачання після обстрілу електричної підстанції, розташованої на іншому березі Дніпра.
Фото: Укренерго