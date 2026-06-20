Запорізька атомна електростанція втратила зовнішнє електропостачання. Це вже 20-й зафіксований випадок від початку повномасштабної війни.

Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

20-й блекаут на ЗАЕС: що відомо

Команда МАГАТЕ зафіксувала чергову втрату зовнішнього електропостачання на Запорізькій АЕС.

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Це вже 20-й подібний інцидент від початку повномасштабного вторгнення.

За даними МАГАТЕ, причиною відключення стала проблема на внутрішніх електромережах станції, через що було втрачено єдину доступну лінію зовнішнього живлення — 330 кВ Феросплавна-1.

Після цього автоматично запрацювали аварійні дизель-генератори, які забезпечують охолодження ядерного палива та інші критичні функції безпеки.

— Остання втрата зовнішнього електропостачання підкреслює життєво важливе значення зміцнення підключення ЗАЕС до електричної мережі в рамках зусиль щодо запобігання ядерній аварії, — наголосив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Водночас у відомстві зазначили, що тривають ремонтні роботи на основній лінії електропередач 750 кВ Дніпровська, яка залишається відключеною вже три місяці.

Відновлення відбувається в межах локального режиму припинення вогню, який координується агентством.

Нагадаємо, 19-й блекаут на ЗАЕС стався увечері 11 червня.

Як повідомлялося, станція повністю втратила зовнішнє електропостачання після обстрілу електричної підстанції, розташованої на іншому березі Дніпра.

Фото: Укренерго

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