В Киеве СБУ задержала бывшего руководителя оккупационного “министерства энергетики” аннексированного Крыма. После 2014 года этот мужчина перешел на сторону россиян и содействовал установлению контроля РФ над критически важной инфраструктурой полуострова.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Задержание “экс-министра энергетики” Крыма

По данным следствия, сразу после аннексии Крыма фигурант получил российское гражданство и предложил свои услуги оккупационным властям. Впоследствии его назначили так называемым министром топлива и энергетики Республики Крым.

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На этой должности он участвовал в установлении контроля над ключевыми объектами энергетической инфраструктуры — Симферопольской и Севастопольской ТЭЦ, Таврической ТЭС, сетью солнечных и ветровых электростанций, а также газопроводами, нефтебазами и терминалами на полуострове.

После увольнения с оккупационной “должности” мужчина, по данным СБУ, продолжил работать в интересах РФ в сфере добывающей промышленности, возглавляя ряд связанных компаний.

Правоохранители задержали его в столице, куда он прибыл для решения личных дел. В ходе обысков у него обнаружили российские паспорта, банковские карты и документы, подтверждающие сотрудничество с Россией.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

22 июня СБУ и полиция задержали двух агентов РФ, которые готовили взрыв одного из административных зданий в центре столицы. Злоумышленники изготовили самодельные взрывные устройства и заложили их под дизельный генератор возле одного из корпусов КПИ (Киевского политехнического института).

Источник : СБУ

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