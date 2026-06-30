СБУ в Киеве задержала “бывшего министра энергетики” оккупированного Крыма
- Задержан бывший руководитель энергетического ведомства оккупационной администрации Крыма.
- После 2014 года он получил российское гражданство и перешел на сторону оккупантов.
- Координировал установление контроля над ТЭС, газовой инфраструктурой, нефтебазами и энергетическими объектами полуострова.
В Киеве СБУ задержала бывшего руководителя оккупационного “министерства энергетики” аннексированного Крыма. После 2014 года этот мужчина перешел на сторону россиян и содействовал установлению контроля РФ над критически важной инфраструктурой полуострова.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Задержание “экс-министра энергетики” Крыма
По данным следствия, сразу после аннексии Крыма фигурант получил российское гражданство и предложил свои услуги оккупационным властям. Впоследствии его назначили так называемым министром топлива и энергетики Республики Крым.
На этой должности он участвовал в установлении контроля над ключевыми объектами энергетической инфраструктуры — Симферопольской и Севастопольской ТЭЦ, Таврической ТЭС, сетью солнечных и ветровых электростанций, а также газопроводами, нефтебазами и терминалами на полуострове.
После увольнения с оккупационной “должности” мужчина, по данным СБУ, продолжил работать в интересах РФ в сфере добывающей промышленности, возглавляя ряд связанных компаний.
Правоохранители задержали его в столице, куда он прибыл для решения личных дел. В ходе обысков у него обнаружили российские паспорта, банковские карты и документы, подтверждающие сотрудничество с Россией.
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.
Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
22 июня СБУ и полиция задержали двух агентов РФ, которые готовили взрыв одного из административных зданий в центре столицы. Злоумышленники изготовили самодельные взрывные устройства и заложили их под дизельный генератор возле одного из корпусов КПИ (Киевского политехнического института).