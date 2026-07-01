В мае 2026 года жителей Одессы предупредили о возможном повышении тарифов на воду. Филиал Инфоксводоканал ООО ИНФОКС сообщил о намерении пересмотреть стоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотведения.

Увеличили ли цены и сколько стоит куб воды в Одессе, читайте в материале на Фактах ICTV.

Изменили ли тарифы на воду в Одессе

В Инфоксводоканале пояснили, что действующие тарифы для населения остаются на уровне 2022 года, в то время как расходы на электроэнергию, топливо, материалы и ремонтные работы существенно возросли.

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Также в компании подчеркнули, что из-за роста затрат предприятию сложнее выполнять необходимые ремонты, обновлять оборудование и обеспечивать стабильную работу систем водоснабжения и водоотведения.

Именно поэтому Инфоксводоканал предложил скорректировать тарифы. В проекте изменений для населения предполагалось значительное увеличение стоимости услуг. В частности, тариф на водоснабжение предлагали повысить до 50,96 грн за кубометр с НДС, а водоотвод до 42,70 грн за кубометр с НДС.

Обсуждение предложенных изменений продолжалось до конца мая 2026 года. В то же время, ни одного окончательного решения о повышении тарифов для жителей Одессы нет. Поэтому в июле одесситы продолжают оплачивать услуги по действующим тарифам на воду в Одессе в 2026 году.

Актуальные тарифы на воду в Одессе

В июле 2026 года жители Одессы платят за воду по тарифам, действующим с 2022 года.

Сколько стоит куб воды в Одессе для населения:

централизованное водоснабжение стоит 14,93 грн. за 1 кубометр без НДС;

централизованный водоотвод стоит 14,37 грн. за 1 кубометр без НДС.

С учетом налога на добавленную стоимость фактическая стоимость услуг составляет:

вода стоит 17,92 грн. за кубометр;

водоотвод стоит 17,24 грн за кубометр.

Следовательно, стоимость воды в Одессе за один кубометр вместе с услугой канализации сейчас стоит одесситам 35,16 грн.

Кроме платы за фактически потребленные кубометры, жители платят абонентское обслуживание.

Для тех, кто пользуется и водоснабжением и водоотводом, абонплата составляет 94,38 грн в месяц.

Если в квартире подключена только одна услуга, например, только водоснабжение или только водоотвод, плата составляет 47,19 грн в месяц.

Подорожает ли вода в Одессе в 2026 году

Пока говорить об окончательном повышении тарифов рано. Предложенные Инфоксводоканалом изменения должны пройти все необходимые процедуры и быть утверждены регулятором.

Пока официального решения нет, жители Одессы продолжают платить по действующим тарифам. В случае утверждения новых цен предприятие должно дополнительно уведомить потребителей о дате начала их действия и новой стоимости услуг.

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