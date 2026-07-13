Европейский Союз рассчитывает уже в ближайшее время расширить санкционный список против России еще на 250 человек, причастных к агрессии и атакам на гражданское население Украины. В Брюсселе продолжаются переговоры по 21-му пакету санкций, однако окончательного согласия между государствами-членами пока нет.

Об этом перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Интерфакс-Украина.

Расширение санкционного списка против РФ

По ее словам, новый санкционный перечень охватывает около 250 физических лиц, привлеченных к различным видам деятельности, связанным с российской агрессией. Каллас надеется, что страны ЕС согласуют его уже во время заседания.

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Она также подчеркнула, что работа над 21-м пакетом санкций продолжается. Несмотря на прогресс в переговорах, некоторые вопросы остаются открытыми, поэтому стороны продолжают искать компромисс.

По информации источников Европейской правды, при согласовании нового пакета санкций из проекта исключили патриарха РПЦ Кирилла и основателя компании Лукойл Вагита Алекперова. Такое решение, по данным издания, якобы было принято по требованию Болгарии.

Также, по данным собеседников, ряд предложенных ограничений решили смягчить. В частности, сузили сферу применения запрета на въезд в ЕС для российских боевиков, отказались от планов запретить импорт отдельных видов российской рыбы, а также не включили в пакет более жесткие ограничения по российскому сжиженному природному газу и специализированным танкерам.

В то же время страны-члены ЕС принципиально согласились временно сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне $44,1 за баррель.

Среди нерешенных вопросов остается требование Австрии по снятию санкций с российской инвестиционной компании Rasperia и разморожению ее активов. Компанию связывают с российским олигархом Олегом Дерипаской, а ее претензии касаются австрийской банковской группы Raiffeisen.

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