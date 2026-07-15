Ситуация на линии фронта остается динамичной и напряженной. Чтобы отследить изменения, карта боевых действий показывает ключевые направления столкновения украинских защитников и российских войск.

Факты ICTV рассказывают, где идут бои в Украине на 15 июля 2026 года.

Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026

Ситуация в Украине на 15 июля 2026

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, всего за прошедшие сутки произошло 203 боевых столкновения.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны успешно отбили две атаки РФ.

На Южно-Слобожанском направлении российская армия семь раз штурмовала позиции подразделений возле Казачьей Лопани и Лимана. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении войска РФ совершили три штурма позиций Сил обороны в направлении населенных пунктов Подолы и Шейковка.

На Лиманском направлении отбиты 11 попыток армии РФ продвинуться в районах Новоселовки, Дробышева, Лимана, Дибровы и Озерного.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 20 попыток оккупантов направляться вперед вблизи Кривой Луки, Закотного, Рай-Александровки и Резниковки. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении зафиксирован один штурм в районе населенного пункта Юрковка.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 13 штурмов вблизи Иванополья, Ильиновки, Константиновки, Степановки и Русиного Яра. Еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении армия РФ совершила 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Молодецкое, Софиевка, Дорожное, Новое Шахматное, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное, Котлино и Удачное. Два боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отбили пять атак РФ в районах Вороного и Новониколаевки.

На Гуляйпольском направлении зафиксировали 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовка, Доброполье, Воздвижовка, Горки, Цветково и Волшебное.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки РФ в районах Белогорья, Новоандреевки и Степного.

На Приднепровском направлении не зафиксировали штурмовых действий российских войск. В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Потери РФ на 15 июля 2026

По информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 15 июля, общие боевые потери России ориентировочно составляют:

личного состава – около 1423280 (+1470) человек;

танков – 12141 (+10);

боевых бронированных машин – 24 938 (+6);

артиллерийских систем – 45 953 (+42);

РСЗО – 1 936 (+5);

средств ПВО – 1492 (+1);

самолетов – 437;

вертолетов – 353;

наземных робототехнических комплексов – 1907 (+2);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 409 204 (+2 003);

крылатых ракет – 4 906 (+7);

кораблей/катеров – 34 (+1);

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 120 307 (+445);

специальной техники – 4420 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 603-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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