Ситуація на лінії фронту залишається динамічною та напруженою. Щоб відстежити зміни, карта бойових дій демонструє ключові напрямки зіткнення українських захисників і російських військ.

Факти ICTV розповідають, де йдуть бої в Україні станом на 15 липня 2026 року.

Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026

Ситуація в Україні на 15 липня 2026

Згідно із даними Генерального штабу ЗСУ, загалом протягом минулої доби відбулося 203 бойові зіткнення.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони успішно відбили дві атаки РФ.

На Південно-Слобожанському напрямку російська армія сім разів штурмувала позиції підрозділів біля Козачої Лопані та Лиману. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку війська РФ здійснили три штурми позицій Сил оборони в напрямку населених пунктів Подоли та Шийківка.

На Лиманському напрямку відбито 11 спроб армії РФ просунутися в районах Новоселівки, Дробишевого, Лиману, Діброви та Озерного.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 20 спроб окупантів прямувати вперед поблизу Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки. Ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку зафіксували один штурм у районі населеного пункту Юрківка.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 13 штурмів поблизу Іванопілля, Іллінівки, Костянтинівки, Степанівки та Русиного Яру. Ще чотири боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку армія РФ здійснила 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Родинське, Молодецьке, Софіївка, Дорожнє, Нове Шахове, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Котлине та Удачне. Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили п’ять атак РФ у районах Вороного та Новомиколаївки.

На Гуляйпільському напрямку зафіксували 16 атак окупантів у районах населених пунктів Новоселівка, Добропілля, Воздвижівка, Гірки, Цвіткове та Чарівне.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки РФ у районах Білогір’я, Новоандріївки та Степового.

На Придніпровському напрямку не зафіксували штурмових дій російських військ. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Втрати РФ на 15 липня 2026

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 15 липня, загальні бойові втрати Росії орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 423 280 (+1 470) осіб;

танків – 12 141 (+10);

бойових броньованих машин – 24 938 (+6);

артилерійських систем – 45 953 (+42);

РСЗВ – 1 936 (+5);

засобів ППО – 1 492 (+1);

літаків – 437;

гелікоптерів – 353;

наземних робототехнічних комплексів – 1 907 (+2);

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 409 204 (+2 003);

крилатих ракет – 4 906 (+7);

кораблів/катерів – 34 (+1);

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 120 307 (+445);

спеціальної техніки – 4 420 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 603-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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