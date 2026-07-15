Соціальна підтримка громадян була одним із пріоритетних напрямів діяльності уряду під керівництвом Юлії Свириденко протягом року його роботи.

Держава змогла зберегти основні соціальні виплати та програми допомоги та провела індексацію пенсій на 12,1%.

Про це повідомляється в аналітичному огляді З чим іде уряд Свириденко: від зброї на фронті до євроінтеграції, який опублікувало видання РБК-Україна.

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Які результати роботи команди Свириденко в соціальній сфері

В огляді зазначається, що завдяки урядовій політиці у сфері соціальної підтримки програма Зимова підтримка охопила 18 млн людей, на що було спрямовано 17,8 млрд грн.

Окрему доплату в розмірі 1 500 грн отримали понад 11,5 млн громадян із вразливих категорій, а виплату 6 500 грн – понад 400 тис. найбільш вразливих українців.

Близько 80% цих коштів були використані в Україні – на оплату комунальних послуг, придбання лікарських засобів та українських продуктів.

Також у матеріалі наголошується, що за час роботи уряду Свириденко пенсії було проіндексовано на 12,1% для 9,5 млн пенсіонерів, що перевищило рівень інфляції.

Стартував пілотний проєкт базової соціальної допомоги, який передбачає заміну розрізнених виплат єдиною адресною допомогою.

Відповідний закон уже ухвалено у першому читанні.

– Найбільше за роки оновлення підтримки родин із дітьми: 50 тис. грн при народженні, 7 тис. грн щомісяця до року, “єЯсла” для працюючих батьків. “Політика героїв”, якої окремо вимагав президент, за рік перетворилася з розрізнених пільг на систему. Мережа з 2 018 фахівців супроводу веде 55 тис. ветеранів. Ветеранський бізнес отримав 1 971 грант, 4 752 родини отримали житлові субвенції, для ветеранів і родин загиблих запрацювала іпотека під 3%, забезпечення протезуванням зросло у два-три рази, – йдеться в огляді.

Журналісти також відзначили результати цифровізації в Україні.

Зокрема, було запущено Дія.АІ – перший у світі національний ШІ-асистент державних послуг, яким уже скористалися 3,5 млн українців.

У застосунку Дія з’явилися 32 нові послуги, відкрито 19 Дія.Центрів, а кількість резидентів Дія.City збільшилася на 2 547. Водночас податкові надходження від цього правового режиму зросли на 59% — до 58,3 млрд грн.

Нагадаємо, уряд України затвердив зміни до ліцензійних умов провадження медичної практики.

Оновлені правила покликані підвищити якість медичних послуг, посилити захист прав ветеранів війни та оновити перелік спеціальностей, за якими медичні заклади й фізичні особи-підприємці можуть отримувати ліцензії.

Одне з ключових нововведень стосується медичного обслуговування ветеранів війни.

Крім того, до державного бюджету надійшло майже 600 млн доларів США від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для фінансування соціальних виплат найбільш вразливим категоріям громадян.

Як повідомила Свириденко, реалізація цього проєкту охопить понад 1 млн українців, які потребують соціальної підтримки.

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