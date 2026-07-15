Взрывы в Харькове: РФ атаковала город КАБом и дронами, есть пострадавшие
В результате взрывов в Харькове 15 июля пострадали как минимум восемь человек.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове 15 июля: что известно
Российские войска почти одновременно атаковали Киевский район Харькова управляемой авиабомбой и ударным беспилотником.
В результате попадания БПЛА загорелась квартира на шестом этаже многоэтажного дома.
Кроме того, удар КАБ повредил гражданское административно-производственное здание, ангар и семь автомобилей.
На данный момент известно, что в результате взрывов в Харькове 15 июля пострадали семь человек.
По словам главы ОВА, трое человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, среди них — 49-летний мужчина. Еще пятеро получили легкие ранения.
Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
На местах взрывов в Харькове сегодня работают подразделения ГСЧС, медики, полиция и другие экстренные службы. Специалисты продолжают ликвидировать последствия российской атаки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 603-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.