Во время ночной атаки на Украину 15 июля российские войска применили управляемые авиационные ракеты и ударные дроны разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 15 июля: что известно

В ночь на 15 июля (с 18:00 14 июля) российские войска атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированного Крыма и 122 ударными беспилотниками типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами Гербера, Италмас и беспилотниками-имитаторами типа Пародия.

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Запуски беспилотников осуществлялись из районов Курска, Орла, Миллерово, а также из временно оккупированной части Донецкой области и Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 101 вражеский беспилотник разных типов на Севере, Юге и Востоке страны.

При этом зафиксированы попадания ракет и 18 ударных БпЛА в 19 местах. Еще в семи местах зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.

В частности, утром 15 июля российские войска атаковали Одессу. По данным Одесской городской военной администрации, в результате удара погибли три человека, еще трое получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также из-за атаки повреждены жилые дома.

По данным Воздушных сил, по состоянию на утро атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались вражеские беспилотники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 603-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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