Президент Володимир Зеленський планує запропонувати міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку очолити Міністерство оборони в оновленому складі уряду замість Михайла Федорова.

Про це Суспільному повідомили народні депутати від фракції Слуга народу після зустрічі з президентом.

Кому Зеленський запропонує очолити Міноборони

Один зі співрозмовників повідомив, що під час зустрічі Зеленський заявив, що Федорова звільняють через “непереборні протиріччя із головнокомандувачем Сирським”.

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Депутат Олександр Федієнко заявив, що у Федорова були “різні підходи” з Генштабом ЗСУ та Сирським.

Федієнко зазначив, що Ігор Клименко має “найкращий досвід”, зокрема бюрократичний, аби замінити Федорова на посаді міністра оборони.

За словами депутата, під час зустрічі також обговорювали реформи, а серед тем звучало й питання ТЦК.

Федієнко наголосив, що звинувачень у провалі мобілізації на адресу Федорова не лунало.

– Негативу в сторону Михайла не звучало. Президент повідомив, що Федоров залишається у команді, – додав він.

Федоров прокоментував звільнення з Міноборони

Михайло Федоров оприлюднив підсумки роботи Міністерства оборони за час свого керівництва.

За цей період вдалося забезпечити відключення російських військових від Starlink, що зменшило їхні можливості у війні дронів.

Також вдалося запустити програму Логістичний локдаун для ізоляції Криму, масштабувати фінансування Лінії дронів та закупити більше безпілотників, ніж за весь попередній рік.

Команда Міноборони підписала контракт на літаки Gripen, успішно протестувала українську балістику з підвищеною точністю та нижчими витратами.

Було запроваджено нову систему закупівель, яка дозволила заощадити мільярди доларів, а всі бойові бригади забезпечили базовим рівнем постачання дронів.

Були запущені грантові програми для виробників вибухових речовин і ракет, відкрито експорт у межах Drone Deal для залучення інвестицій.

Також було створено Trophy Lab і Defense AI Center A1 для впровадження штучного інтелекту у війну.

Федоров зазначив, що військові отримали нову систему контрактів із високими зарплатами для піхоти та штурмовиків, а також тисячі пікапів, багі та квадроциклів.

За його словами, після інтеграції нових процедур у Повітряні сили рівень перехоплення дронів зріс до 91%, крилатих ракет – до 87%.

Міністр визнав, що не вдалося завершити організаційну трансформацію Міноборони відповідно до стандартів НАТО.

Не вдалося перевести всі закупівлі на тендерну систему та сформувати повноцінну культуру відповідальності за ухвалені рішення.

Михайло Федоров очолив оборонне відомство у січні 2026 року, змінивши на цій посаді Дениса Шмигаля.

Ігор Клименко керує МВС із лютого 2023 року. До цього понад три роки він очолював Нацполіцію України.

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