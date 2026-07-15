Сегодня, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретится с министром обороны Михаилом Федоровым на заседании фракции Слуга народа, а также с руководством армии.

Зеленский встретится с руководителями армии и Федоровым

Как сказал журналистам Владимир Зеленский, “приоритетом” является диалог между армией и Министерством обороны, а также решение проблем ТЦК и закрытие неба.

— И по этому поводу у меня будут сегодня также разговоры с руководством нашей армии, а также с министром обороны Украины. Все это будет у меня до заседания фракций, – сказал Зеленский.

Сейчас смотрят

Президент Владимир Зеленский отметил, что большая сила Украины – единство, и добавил, что у него с Министерством обороны и ВСУ должен быть один взгляд. Президент подчеркнул, что они должны решить все эти вопросы.

– Ну и приоритет также ОПК. ОПК наше направлено на защиту нашего неба, и не только неба, мы этим занимаемся. Нам очень нужно быстро двигаться в одном направлении, в одном направлении без какой-либо политики. В направлении принуждения России к окончанию войны, по крайней мере, к прекращению огня, — отметил Зеленский.

Напомним, 12 июля Владимир Зеленский анонсировал масштабные кадровые изменения в правительстве и правоохранительных органах, связанные с переходом Украины на новую политическую стратегию и усилением ключевых внешних и внутренних направлений.

Он поблагодарил Юлию Свириденко за эффективную работу на должности премьер-министра и предложил ей возглавить новое стратегическое направление взаимодействия с главным международным партнером.

А 14 июля Верховная Рада поддержала отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины. За соответствующее решение проголосовали 258 народных депутатов. Как следствие, в отставку пошел весь Кабмин.

Это повлекло за собой волну обсуждения вокруг вхождения или невхождения Федорова в новый состав Правительства.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.