Зеленский встретится с Федоровым и руководством армии: о чем будут говорить
- Президент Владимир Зеленский 15 июля проведет встречи с министром обороны Михаил Федоров и руководством армии перед заседанием фракции Слуга народа.
- По словам Зеленского, среди главных тем обсуждения будут взаимодействие между Минобороны и ВСУ, проблемы ТЦК, усиление защиты украинского неба и развитие оборонно-промышленного комплекса.
- Президент отметил необходимость единства между властью и военными, а также призвал быстро двигаться в направлении усиления обороны и принуждения России к прекращению огня.
Сегодня, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретится с министром обороны Михаилом Федоровым на заседании фракции Слуга народа, а также с руководством армии.
Зеленский встретится с руководителями армии и Федоровым
Как сказал журналистам Владимир Зеленский, “приоритетом” является диалог между армией и Министерством обороны, а также решение проблем ТЦК и закрытие неба.
— И по этому поводу у меня будут сегодня также разговоры с руководством нашей армии, а также с министром обороны Украины. Все это будет у меня до заседания фракций, – сказал Зеленский.
Президент Владимир Зеленский отметил, что большая сила Украины – единство, и добавил, что у него с Министерством обороны и ВСУ должен быть один взгляд. Президент подчеркнул, что они должны решить все эти вопросы.
– Ну и приоритет также ОПК. ОПК наше направлено на защиту нашего неба, и не только неба, мы этим занимаемся. Нам очень нужно быстро двигаться в одном направлении, в одном направлении без какой-либо политики. В направлении принуждения России к окончанию войны, по крайней мере, к прекращению огня, — отметил Зеленский.
Напомним, 12 июля Владимир Зеленский анонсировал масштабные кадровые изменения в правительстве и правоохранительных органах, связанные с переходом Украины на новую политическую стратегию и усилением ключевых внешних и внутренних направлений.
Он поблагодарил Юлию Свириденко за эффективную работу на должности премьер-министра и предложил ей возглавить новое стратегическое направление взаимодействия с главным международным партнером.
А 14 июля Верховная Рада поддержала отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины. За соответствующее решение проголосовали 258 народных депутатов. Как следствие, в отставку пошел весь Кабмин.
Это повлекло за собой волну обсуждения вокруг вхождения или невхождения Федорова в новый состав Правительства.