Сьогодні, 15 липня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з міністром оборони Михайлом Федоровим перед засіданням фракції Слуга народу, а також з керівництвом армії.

Зеленський зустрінеться з керівниками армії та Федоровим:

Як сказав журналістам Володимир Зеленський, “пріоритетом” є діалог між армією і Міністерством оборони, а також вирішення проблем ТЦК і закриття неба.

– І з цього у мене будуть сьогодні також розмови з керівництвом нашої армії, а також з міністром оборони України. Все це буде у мене до засідання фракцій, – сказав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що велика сила України – єдність, і додав, що у нього з Міністерством оборони і ЗСУ має бути один погляд. Президент наголосив, що вони мають вирішити всі ці питання.

Зараз дивляться

– Ну і пріоритет також ОПК. ОПК наше направлений на захист нашого неба, і не тільки неба, ми цим займаємось. Нам дуже треба швидко рухатись в одному напрямку, в одному напрямку без будь-якої політики. В напрямку примушення Росії до закінчення війни, принаймні до припинення вогню, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що 12 липня Володимир Зеленський анонсував масштабні кадрові зміни в уряді та правоохоронних органах, пов’язані із переходом України на нову політичну стратегію та посиленням ключових зовнішніх і внутрішніх напрямків.

Він подякував Юлії Свириденко за ефективну роботу на посаді прем’єр-міністерки та запропонував їй очолити новий стратегічний напрямок взаємодії з головним міжнародним партнером.

А 14 липня Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко з посади премʼєр-міністра України. За відповідне рішення проголосувало 258 народних депутатів. Відповідно, у відставку пішов увесь Кабмін.

Це спричинило хвилю обговорення довкола входження або невходження Федорова до нового складу Уряду.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.