Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами нанесла удар по двум танкерам российского “теневого флота” — Louise 1 и Banda — в Черном море. Для атаки использовали морские дроны СБУ Мамай.

Морские дроны СБУ поразили танкеры “теневого флота” РФ

По данным СБУ, находящийся под украинскими санкциями танкер Louise 1 перевозил российскую нефть в обход эмбарго стран G7 и ЕС. Судно транспортировало нефть из портов Балтийского и Черного морей, отключая систему автоматической идентификации. Только в 2026 году оно перевезло около 3 млн тонн нефти марки Urals.

Танкер Banda также использовался для экспорта российской сырой нефти из портов Усть-Луга, Керчь, Новороссийск и Находка.

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В ходе операции российская авиация пыталась уничтожить морские дроны, открывая по ним огонь и сбрасывая авиабомбы, однако безуспешно.

В СБУ подчеркнули, что удары по судам “теневого флота” направлены на сокращение доходов России от экспорта нефти, используемых для финансирования войны против Украины. Там отмечают, что такие танкеры являются законными военными целями.

Напомним, на прошлой неделе морской дрон СБУ Sea Baby поразил подсанкционный танкер Blue в исключительной экономической зоне Украины в Черном море.

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