Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами завдала удару по двох танкерах російського “тіньового флоту” — Louise 1 та Banda — у Чорному морі. Для атаки використали морські дрони СБУ Мамай.

Морські дрони СБУ уразили танкери “тіньового флоту” РФ

За даними СБУ, танкер Louise 1, який перебуває під українськими санкціями, перевозив російську нафту в обхід ембарго країн G7 та ЄС. Судно транспортувало нафту з портів Балтійського та Чорного морів, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації. Лише у 2026 році воно перевезло майже 3 млн тонн нафти марки Urals.

Танкер Banda також використовувався для експорту російської сирої нафти з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ і Находка.

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Під час операції російська авіація намагалася знищити морські дрони, відкриваючи по них вогонь і скидаючи авіабомби, однак безуспішно.

У СБУ наголосили, що удари по суднах “тіньового флоту” спрямовані на скорочення доходів Росії від експорту нафти, які використовуються для фінансування війни проти України. Там зазначають, що такі танкери є законними військовими цілями.

Нагадаємо, минулого тижня морський дрон СБУ Sea Baby уразив підсанкційний танкер Blue у виключній економічній зоні України в Чорному морі.

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