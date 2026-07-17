По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 199 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный удар, применил восемь ракет, осуществил 54 авиационных удара с применением 171 управляемой авиационной бомбы, привлек для ударов 6076 дронов-камикадзе и осуществил 2041 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026

Потери врага на 17 июля

личного состава – около 1 425 990 (+1 370) человек,

танков – 12 148 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 24 946 (+6) ед.

артиллерийских систем – 46 084 (+65) ед.

реактивных систем залпового огня – 1 943 (+7) ед.

средств противовоздушной обороны – 1 496 (+4) ед.

самолетов – 437 ед.,

вертолетов – 354 (+1) ед.

наземных робототехнических комплексов – 1 932 (+13) ед.

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 412 884 (+1 879) ед.

крылатых ракет – 4 909 (+3) ед.

кораблей и катеров – 34 ед.,

подлодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 121 216 (+489) ед.

специальной техники – 4 424 (+4) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 605-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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