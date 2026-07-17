Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Тарас Качка будет работать представителем Украины при Европейском Союзе и одновременно будет исполнять обязанности торгового представителя государства.

Об этом глава государства заявил после разговора с Тарасом Качкой, во время которого поблагодарил его за работу в правительстве и взаимодействие с европейскими институтами.

Должность для Тараса Качки

По словам президента, Украина уже выполнила важный этап на пути к членству в ЕС, однако теперь необходимо усилить секторальную работу по прохождению открытых переговорных кластеров, а также активизировать коммуникацию как с руководящими органами Евросоюза, так и с правительствами государств-членов для открытия последующих направлений переговоров.

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Владимир Зеленский напомнил, что Украина ожидает решения об открытии еще четырех переговорных кластеров.

Он отметил, что именно в должности представителя Украины при ЕС в Брюсселе Тарас Качка сможет наиболее эффективно реализовать эти задачи.

В то же время президент сообщил, что Тарас Качка будет совмещать эту работу с выполнением функций торгового представителя Украины. В частности, он будет отвечать за реализацию торговой политики в рамках двусторонних торговых соглашений с ключевыми международными партнерами.

По словам Зеленского, правительство и дипломатическая команда Офиса президента будут оказывать Тарасу Качке необходимую поддержку для выполнения определенных задач.

Источник : Офіс президента

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