Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 199 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного удару, застосував вісім ракет, здійснив 54 авіаційні удари із застосуванням 171 керованої авіаційної бомби, залучив для ударів 6076 дронів-камікадзе та здійснив 2041 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026

Втрати ворога на 17 липня

особового складу – близько 1 425 990 (+1 370) осіб,

танків – 12 148 (+4) од.,

бойових броньованих машин – 24 946 (+6) од.,

артилерійських систем – 46 084 (+65) од.,

реактивних систем залпового вогню – 1 943 (+7) од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 496 (+4) од.,

літаків – 437 од.,

гелікоптерів – 354 (+1) од.,

наземних робототехнічних комплексів – 1 932 (+13) од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 412 884 (+1 879) од.,

крилатих ракет – 4 909 (+3) од.,

кораблів і катерів – 34 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 121 216 (+489) од.,

спеціальної техніки – 4 424 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 605-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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