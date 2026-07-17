В матче Испания – Аргентина определится чемпион мира по футболу 2026 года. Игра состоится 19 июля на стадионе Мет-Лайф Стэдиум в Ист-Резерфорде, штат Нью-Джерси, США.

Начало матча Испания – Аргентина – в 22:00 по киевскому времени.

Испания – Аргентина: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча Испания – Аргентина являются подопечные Луиса де ла Фуэнте.

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Ставки на победу Испании принимаются с коэффициентом 2.32. Победу Аргентины оценивают в 3.55. Ничейный результат матча Испания – Аргентина в основное время – 3.14.

Наиболее вероятным исходом матча Испания – Аргентина букмекеры считают счет 1:0 в пользу Фурии Рохи – коэффициент 6.44. Или ничью 1:1 в основное время – 5.83.

За всю историю команды встречались 14 раз: у обеих команд по шесть побед в очных противостояниях, еще два матча завершились ничьей.

Последний раз команды играли в 2018 году в товарищеском матче, который завершился разгромной победой Испании со счетом 6:1.

На стадии 1/2 финала Испания обыграла Францию со счетом 0:2, а Аргентина одержала волевую победу над Англией, уступая в счете 0:1. Игра подопечных Лионеля Скалони завершилась победой 2:1.

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