Російські війська не відмовляються від своїх намірів захопити більше території України та створити так звану буферну зону на північному напрямку.

Про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Сирський про плани РФ щодо України

За словами Сирського, Росія збільшує виробництво озброєння, готується до подальших наступальних дій на фронті, шукає слабкі місця в обороні та намагається здійснювати інфільтрацію в міжпозиційний простір, попри значні втрати.

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Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, фортифікаційне обладнання, інженерні загородження та антидроновий захист є одними з ключових складників сучасної оборони у таких умовах.

Українські воїни забезпечують стійкість оборонних рубежів, знижують наступальний потенціал російських окупантів та допомагають зберігати життя завдяки ефективному вогневому ураженню та професійним діям, сказав Сирський.

– У першому півріччі 2026 року нам вдалося вийти на планову та системну роботу з інженерного обладнання ешелонованої оборони, розвитку антидронового захисту й підготовки населених пунктів до оборони, – стверджує він.

Сирський розповів, що головним завданням України залишається незмінним. Варто запобігти діям РФ, яка прагне захопити Україну, утримати ініціативу в обороні та стабілізувати фронт, зазначив головнокомандувач ЗСУ.

На його думку, попереду ще очікується значний обсяг роботи, яку необхідно виконати своєчасно та якісно. Як стверджує Сирський, від цього залежить стійкість оборони України, ефективність боїв та життя воїнів.

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