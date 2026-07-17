Служба безпеки України провела спецоперацію на військовому аеродромі Енгельс у Саратовській області РФ, унаслідок якої було знищено стратегічний бомбардувальник Ту-95.

СБУ знищили стратегічний бомбардувальник Ту-95 в Енгельсі

Як повідомляє Служба безпеки України, далекобійні дрони СБУ подолали близько 800 км до цілі. За попередньою інформацією, літак дістав критичні пошкодження — у нього повністю відірвало хвостову частину.

Цей бомбардувальник російські війська регулярно використовували для завдання масованих ракетних ударів по Україні.

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Про успішні далекобійні санкції проти Росії повідомив і голова держави Володимир Зеленський.

– Справедливо й активно захищаємося, – наголосив він.

Операцію провели в межах виконання завдань зі зниження воєнного потенціалу Росії. У СБУ наголосили, що знищення стратегічної авіації РФ зменшує можливості ворога атакувати українські міста і завдає йому значних фінансових втрат.

– Кожен ліквідований стратегічний бомбардувальник — це десятки незапущених ракет по українських містах, врятовані життя українців і десятки мільйонів доларів безповоротних втрат для ворога, – йдеться у повідомленні.

I am grateful to our warriors for their accuracy. Once again, there have been successful long-range sanctions against Russia for this war. In particular, the Security Service of Ukraine destroyed a Tu-95 military aircraft in Engels that had been used for Russian missile strikes… pic.twitter.com/7nF3BTBzLL — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2026

Також наголошується, що російська стратегічна авіація більше не може почуватися у безпеці навіть на своїх найвіддаленіших військових аеродромах.

Зі свого боку Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України також уразили обʼєкти російської нафтової галузі та визначені цілі на тимчасово окупованій території України.

До речі, згідно з відкритими даними Росія орієнтовно могла мати близько 30–40 бомбардувальників Ту-95МС, але реально боєздатними та придатними для участі в масованих ударах можуть бути лише приблизно 20–30 літаків.

Водночас наголосимо, що точної цифри у відкритому доступі немає.

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