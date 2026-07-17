Брат директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексія Сухачова Олександр упродовж 2018–2020 років став власником 143 квартир та нежитлових приміщень у житлових комплексах харківського забудовника Строй Сіті. За даними журналістського розслідування, значну частину нерухомості він придбав за цінами, які були в десятки разів нижчими за ринкові.

Про це пише Суспільне.

Журналістське розслідування провели Центр протидії корупції та Слідство.Інфо. Матеріал оприлюднили українські медіа в межах Ініціативи 143 після того, як Печерський районний суд Києва заборонив його публікацію.

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143 об’єкти нерухомості

За інформацією авторів розслідування, у Державному реєстрі речових прав за Олександром Сухачовим значиться настільки великий перелік майна, що відповідна довідка займає 155 сторінок.

Йдеться насамперед про квартири та комерційні приміщення у двох житлових комплексах Харкова, які пов’язують із забудовником Строй Сіті, зокрема в ЖК IT-Парк Manufactura.

Журналісти зазначають, що лише у 2018 році Олександр Сухачов став власником близько 40% об’єктів в одному з будинків цього комплексу.

Найбільше запитань у розслідуванні викликає вартість придбаної нерухомості. Згідно з документами, які проаналізували журналісти, квартири продавалися за балансовою, а не ринковою ціною.

Зокрема, 9 липня 2018 року Олександр Сухачов придбав одразу 30 квартир. Вартість кожної становила від 24,6 тис. до 48,9 тис. грн — за тодішнім курсом приблизно від $932 до $1856.

Через два дні він оформив ще 28 квартир, заплативши за них менше $33 тис. Найдешевший об’єкт обійшовся у 26,5 тис. грн, найдорожчий — 38,7 тис. грн.

При цьому, як зазначають автори розслідування, у той час квадратний метр у цьому житловому комплексі продавався забудовником приблизно по $800.

Суд заборонив публікацію матеріалу

Після журналістського запиту компанія Парковий-2, яка продавала нерухомість, звернулася до Печерського районного суду Києва.

Суддя Сергій Вовк ухвалив рішення заборонити журналістці Аліні Стрижак, Слідству.Інфо та Центру протидії корупції поширювати інформацію про майно, угоди та інвестиції Олександра Сухачова.

У позові компанія заявила, що інформація про укладені договори є частиною приватного життя фізичної особи та містить комерційну таємницю.

Як забудовник опинився у справі ДБР

У розслідуванні також звертають увагу на те, що забудовник Строй Сіті згодом став фігурантом кримінального провадження щодо можливого незаконного будівництва.

Спочатку справу розслідували поліція та прокуратура, однак у грудні 2022 року її передали до Головного слідчого управління ДБР.

За даними журналістів, певний час бюро розслідувало діяльність компанії, з якою був пов’язаний брат директора ДБР, однак підозри у цьому провадженні так і не оголосили.

Згодом матеріали повернули до поліції, де провадження закрили. Після отримання журналістських запитів його поновили.

Що кажуть у ДБР

У Державному бюро розслідувань повідомили журналістам, що ні директор відомства Олексій Сухачов, ні саме бюро не володіють інформацією щодо участі Олександра Сухачова у господарській діяльності або співпраці із забудовником Строй Сіті, а також щодо придбання ним нерухомості.

Також у ДБР зазначили, що рішення про закриття кримінального провадження щодо забудовника бюро не ухвалювало, а визначення органу досудового розслідування належить до повноважень прокуратури.

За інформацією авторів розслідування, станом на сьогодні Олександр Сухачов уже припинив володіння майже всіма зі 143 квартир та нежитлових приміщень.

Джерело : Суспільне

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