После завершения операций в Азовском море Силы беспилотных систем впервые нанесли масштабный удар по целям в Черном море.

За одну ночь украинские военные поразили 20 российских судов — 17 нефтяных танкеров, два газовоза и буксир, а подробный отчет пообещали обнародовать позже.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Броуди (Мадяр) в своих соцсетях.

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По словам Роберта Броуди, новый этап операции стартовал в День украинской государственности.

Он заявил, что украинские подразделения открыли новый кластер морской кампании после завершения первого этапа в Азовском море.

— 20:0. Следующий кластер операции СБС МоЛоЧКа запущен ко Дню украинской государственности. Птахи СБС в Черном море. Счет открыт: за ночь 15 июля поймали 20 первых танкеров в Черном море, — написал командующий.

По его информации, среди пораженных целей:

17 нефтяных танкеров;

два танкера-газовоза;

один буксир.

Броуди также отметил, что подробный официальный отчет и видеоподтверждение операции будут опубликованы позже.

Напомним, что первый этап морской кампании был сосредоточен на Азовском море.

По словам Мадяра, всего там было поражено 116 судов так называемого теневого флота России.

Накануне Роберт Броуди сообщил о результатах операций Крымский рубильник off и ППОпад.

По его словам, за два дня подразделения Сил беспилотных систем поразили 16 российских целей на временно оккупированных территориях.

В частности, под удар попали 11 объектов энергетической и газовой инфраструктуры: девять электроподстанций, стратегический пункт перетока электроэнергии по энергомосту Кубань–Крым и инфраструктура перекачивающей газовой станции.

Кроме того, украинские военные заявили о поражении пяти элементов российской ПВО: пусковой установки С-400 Триумф, зенитных комплексов Тор-М2 и Панцирь-С1, а также двух радиолокационных станций Небо-У.

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