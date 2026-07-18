Краткосрочные отключения сервисов Резерв+ возможны только ночью 18-22 июля. Днем приложение Резерв+ будет работать в обычном режиме.

Такое уточнение в Министерстве обороны Украины сделали 18 июля.

Резерв+: что известно о работе приложения 18-22 июля

Днем 18-22 июля приложение Резерв+ будет работать в обычном режиме.

Сейчас смотрят

Краткосрочные отключения сервисов возможны только ночью, в течение одного-двух часов, пока будут продолжаться технические работы.

— Если вы военнообязанный, имеете отсрочку или бронирование и планируете пересекать государственную границу ночью или имете основания для передвижения во время комендантского часа, рекомендуем на всякий случай загрузить PDF-версию военно-учетного документа, — посоветовали в Министерстве обороны Украины.

Чтобы получить электронную версию документа, на главном экране приложения Резерв+ нажмите +, затем выберите функцию Загрузить PDF и по возможности распечатать.

Как известно, во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц.

В июне этого года в приложении Резерв+ был недоступен ряд услуг, требующих подтверждения информации через государственные реестры. Временные ограничения были связаны с некорректной работой обмена данными между государственными системами.

Источник : Міноборони

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.