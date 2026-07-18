Приложение Резерв+ может не работать только ночью 18-22 июля: уточнение Минобороны
Краткосрочные отключения сервисов Резерв+ возможны только ночью 18-22 июля. Днем приложение Резерв+ будет работать в обычном режиме.
Такое уточнение в Министерстве обороны Украины сделали 18 июля.
Резерв+: что известно о работе приложения 18-22 июля
Днем 18-22 июля приложение Резерв+ будет работать в обычном режиме.
Краткосрочные отключения сервисов возможны только ночью, в течение одного-двух часов, пока будут продолжаться технические работы.
— Если вы военнообязанный, имеете отсрочку или бронирование и планируете пересекать государственную границу ночью или имете основания для передвижения во время комендантского часа, рекомендуем на всякий случай загрузить PDF-версию военно-учетного документа, — посоветовали в Министерстве обороны Украины.
Чтобы получить электронную версию документа, на главном экране приложения Резерв+ нажмите +, затем выберите функцию Загрузить PDF и по возможности распечатать.
Как известно, во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц.
В июне этого года в приложении Резерв+ был недоступен ряд услуг, требующих подтверждения информации через государственные реестры. Временные ограничения были связаны с некорректной работой обмена данными между государственными системами.