Короткострокові відключення сервісів Резерв+ можливі лише вночі 18-22 липня. Удень застосунок Резерв+ працюватиме у звичайному режимі.

Таке уточнення в Міністерстві оборони України зробили 18 липня.

Резерв+: що відомо про роботу застосунку 18-22 липня

Удень 18-22 липня застосунок Резерв+ працюватиме у звичайному режимі.

Зараз дивляться

Короткострокові відключення сервісів можливі лише вночі, упродовж однієї-двох годин, поки триватимуть технічні роботи.

— Якщо ви військовозобов’язаний, маєте відстрочку або бронювання та плануєте перетинати державний кордон вночі або маєте підстави для пересування під час комендантської години, рекомендуємо про всяк випадок завантажити PDF-версію військово-облікового документа, — порадили в Міністерстві оборони України.

Щоб отримати електронну версію документа, потрібно на головному екрані застосунку Резерв+ натиснути +, після чого обрати функцію Завантажити PDF та за можливості роздрукувати.

Як відомо, під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноважених осіб.

У червні цього року в застосунку Резерв+ була недоступна низка послуг, які потребували підтвердження інформації через державні реєстри. Тимчасові обмеження були пов’язані з некоректною роботою обміну даними між державними системами.

Джерело : Міноборони

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.