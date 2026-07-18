Премьер-министр Польши Дональд Туск положительно отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского о развитии украино-польских отношений и решений, связанных с Волынской трагедией.

О своей позиции глава польского правительства сообщил в соцсети X.

Туск об открытии архивов СБУ

– С удовольствием и надеждой я приветствую слова и решения президента Украины Владимира Зеленского относительно отношений между нашими странами, которые должны основываться на взаимном уважении и правде. Мы готовы к серьезному и дружественному диалогу по объединяющим нас вопросам и тем, которые нас сегодня разделяют, – написал Туск.

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Его заявление прозвучало после того, как накануне президент Украины сообщил о ряде шагов, направленных на углубление диалога с Польшей.

Что анонсировал Зеленский

По словам Владимира Зеленского, Украина заинтересована в добрососедских, равноправных и взаимовыгодных отношениях с Польшей, которые должны строиться на взаимном уважении.

Президент также подчеркнул, что Польша с начала полномасштабного вторжения России оказала Украине значительную поддержку, а безопасность обоих государств взаимосвязана.

После соответствующего совещания было принято решение реализовать несколько инициатив на дипломатическом и историческом направлениях. В частности Украина откроет архивы СБУ и Службы внешней разведки, касающиеся трагических событий XX века на Волыни.

Кроме того, Киев планирует увеличить количество разрешений на проведение поисковых и эксгумационных работ.

Также стороны намерены активизировать украино-польский общественный диалог. Отдельно Зеленский поручил подготовить предложения по усилению возможностей Украинского института национальной памяти и рассмотреть возможность его финансирования.

В последнее время украинско-польские отношения оказались под давлением из-за дискуссий вокруг исторической памяти. В частности, в Польше раскритиковали решение президента Украины присвоить одному из подразделений Сил специальных операций почетное наименование в честь Героев УПА, связавших в Варшаве с историческими спорами вокруг Волынской трагедии.

Впрочем, последние заявления Киева об открытии архивов и расширении сотрудничества в исторических вопросах Дональд Туск назвал основанием для конструктивного диалога между двумя странами.

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