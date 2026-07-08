В настоящее время наблюдается очередное обострение конфликта в отношениях между Польшей и Украиной, вызванное спорами вокруг исторической памяти.

Новый виток конфликта начался в конце мая, когда президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Сил специальных операций почетное наименование “имени Героев УПА”.

В Польше это решение вызвало острую критику, ведь там Украинскую повстанческую армию связывают с Волынской трагедией. Позже президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, а украинский президент вернул награду в Варшаву.

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Для урегулирования ситуации 3 июля Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры со своим польским коллегой, чтобы снизить напряжение в двусторонних отношениях.

По итогам встречи украинская сторона предложила пакет антикризисных шагов, предусматривающий консультации между Министерствами иностранных дел, новую встречу историков, работающих в рамках польско-украинского форума, а также вовлечение в диалог религиозных деятелей.

Сибига подтвердил, что Украина и дальше будет выдавать разрешения на проведение поисковых и эксгумационных работ, а также подчеркнул, что присвоение почетного наименования подразделения ССО не носило антипольского характера. Польская сторона заверила Киев в продолжении военной поддержки Украины.

Как поляки относятся к украинцам и почему произошло обострение отношений Польши и Украины, читайте в материале на Фактах ICTV.

Конфликт между Украиной и Польшей: причины

Политический кризис и причина конфликта между Польшей и Украиной в значительной степени связаны с разным восприятием событий Волынской трагедии, одной из самых болезненных страниц общей истории двух народов.

По оценке Украинского института национальной памяти, украинско-польское противостояние в годы Второй мировой войны стало следствием длительного межнационального конфликта, который обостряли нацистский и коммунистический тоталитарные режимы, а также предыдущая дискриминационная политика в отношении украинцев в межвоенной Польше.

В Институте отмечают, что в 1943-1945 годах антипольские акции украинских формирований сопровождались массовыми убийствами польского гражданского населения на Волыни.

Польские подразделения Армии Краевой и крестьянские батальоны также совершали массовые убийства украинских мирных жителей как на Волыни, так и на территории современной Польши. По установленным данным удалось идентифицировать около 30 тысяч польских и около 10 тысяч украинских жертв.

В Украинском институте национальной памяти считают, что память о Волынской трагедии должна объединять, а не разъединять народы. В учреждении выступают за продолжение совместных исторических исследований, проведение эксгумаций и должное чествование всех погибших.

Там также подчеркивают, что честное изучение прошлого не отрицает борьбу украинцев за независимость, но и не может оправдывать преступления против мирного населения.

Исторические споры не должны становиться инструментом политического противостояния, ведь именно на этом, как и в прошлом, пытается играть Россия, чтобы ослабить украинско-польское партнерство.

Польша – Украина: причина конфликта и кому он выгоден

Политолог Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV объяснил, что нынешнее обострение в отношениях между Украиной и Польшей выгодно, прежде всего, отдельным польским политическим силам, использующим историческую тематику во внутренней политической борьбе.

– С одной стороны, это выгодно определенной части польских политиков, которые эксплуатируют эту триггерную для части польского общества тему в контексте подготовки к предстоящим уже осенью избирательным кампаниям. Для них это способ мобилизовать собственный электорат и заработать политические баллы, – рассказал политолог.

В частности, для партии Право и справедливость в Польше конфликт с Украиной является одной из ключевых тем, и они, скорее всего, продолжат ее активно использовать.

По словам Рейтеровича, спор Польши и Украины очень активно использует Россия. Непосредственно она не участвует в конфликте, но, если вспомнить историю с орденом, видно, что ее активно подхватили и разгоняли пророссийские информационные ресурсы в Польше, финансируемые Россией.

Именно они максимально раздували эту историю, чтобы довести ее до уровня напряжения, который мы видим сейчас.

Россия заинтересована в том, чтобы поссорить Украину и Польшу, поэтому использует любые исторические споры для достижения этой цели.

Однако даже представители польской партии Право и справедливость понимают, что существуют границы, которые нельзя переходить, ведь обе страны имеют общего врага, а именно Российскую Федерацию.

– Эта история возникла без участия Украины, однако сейчас мы вынуждены реагировать на нее и участвовать в ее урегулировании, – резюмировал эксперт.

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