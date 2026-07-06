Российские оккупационные войска все чаще применяют реактивные Шахеды для ударов по тыловым городам Украины. Количество таких беспилотников увеличивается.

Об этом сообщил советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов.

Россияне используют реактивные Шахеды

По его словам, смена тактики применения россиянами Шахедов происходит по сценарию, который он прогнозировал год назад.

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— Как только мы начали сбивать 92−96% бензиновых Шахедов во время атак на глубокий тыл Украины, их применение стало нецелесообразным. Поэтому противник для атак на тыл все чаще использует реактивные Шахеды. Их количество растет, — отметил советник министра обороны.

Он отметил, что бензиновые Шахеды продолжают активно использоваться для атак на приграничные территории и города.

Ежесуточно около 200 таких БпЛА наносят удары по автозаправочным станциям, складам, транспорту и энергетическим объектам в приграничных районах.

Бескрестнов также сообщил, что сократилось общее количество Шахедов, которые Россия запускает по территории Украины.

Сейчас часть производственных мощностей в РФ переориентируется на серийное изготовление реактивных беспилотников.

По словам Флеша, российские военные переходят от тактики массированных атак к выборочным ударам.

— Выбираются важные цели, проводится разведка объектов в несколько этапов, изучаются наши линии защиты (РЭБ, РЛС, ПВО), прощупываются коридоры в обход перехватчиков, строятся маршруты на разных высотах и скоростях, — пояснил Флеш.

Он также сообщил, что российские войска применяют Шахеды модификации Сикер с функцией захвата целей.

Ранее Флеш заявлял, что Россия использует против Украины преимущественно недавно изготовленные дроны и ракеты, большую часть вооружения почти сразу после производства отправляет на фронт.

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