Пропускна здатність Керченської паромної переправи, що сполучає тимчасово окупований Крим із Краснодарським краєм Росії, скоротилася на 75%. З п’яти поромів, які раніше здійснювали регулярні рейси, зараз повноцінно функціонує лише незначна частина флоту.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

Мадяр про операцію Молочка

За словами командувача СБС ЗСУ, до початку операції Молочка переправу між портом Кавказ та портом Крим забезпечували чотири пороми. Серед них – Лаврентій, Панагія, Єйськ і Марія. Крім них, було судно SKS-One, яке залишалося в резерві в порту Керч.

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Як зазначив Мадяр, протягом перших двох тижнів липня Сили безпілотних систем разом з СБУ успішно атакували ці судна.

Зокрема, паром Єйськ після ударів 12 і 13 липня відбуксовали до Керчі, а його повернення до експлуатації не планується.

За даними командувача СБС ЗСУ, знищено судно SKS-One після серії ударів 7, 12 і 13 липня. Воно не підлягає відновленню.

Крім цього, паром Марія після низки ударів відбуксирували до Керчі, тому він також не повернеться на лінію.

За інформацією Мадяра, пороми Лаврентій та Панагія більше не можуть пересуватися самостійно. Тепер їх використовують лише як баржі, переміщення яких повністю залежить від буксирів.

Він додав, що до початку бойових дій чотири пороми сумарно перевозили від 180 до 250 транспортних засобів на добу. При цьому близько 80% усіх рейсів покривали виключно логістичні потреби російської армії.

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